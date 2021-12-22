Sendikaların talep ettiği gelir vergisinde yüksek dilim sorunu çözülmedi

22 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00

Gelir vergisi genel tebliğine göre, bu yıl için 24 bin TL olan yüzde 15’lik ilk dilim, 32 bin TL’ye çıkarıldı. Buna göre yılbaşından itibaren ele geçen ücret 32 bin TL’yi aştığında yüzde 20 vergi kesilmeye başlanacak. Altında ise ödenecek vergi oranı yüzde 15 olacak.

Yüzde 27 gelir vergisine tabi gelir sınırı 130 bin TL’den 170 bin TL’ye, yüzde 35 gelir vergisine tabi gelir sınırı 650 bin TL’den 880 bin TL’ye yükseltildi. 650 bin TL ve üzeri gelirlerin tabi olduğu yüzde 40 gelir vergisi diliminde de gelir sınırı 880 bin ve üzeri olarak düzenlendi.

Tebliğle ayrıca, gelir vergisi ile kurumlar vergisi mükelleflerinden yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5’i oranında istisna edilen tutarın sınırı da 2 milyon TL olarak belirlendi.

İKİNCİ YARIDA ARTACAK

Bekâr bir işçi için geçerli olan brüt 5 bin 4 TL, net 4 bin 253 TL olan asgari ücretten gelir vergisi alınmayacak. Bunun dışında işçi ve memurların ücretlerinin asgari ücret kadar olan bölümü yani 5 bin 4 TL’si de vergi kapsamı dışında bırakılacak. Bunun dışındaki ücretlerden gelir ve damga vergisi alınmaya devam edilecek. Gelecek yıl memur maaşlarına yapılacak artış ise ocak ayında belli olacak. Ancak memurlar ile özellikle toplu sözleşme kapsamındaki işyerlerinde çalışan işçiler yılın ikinci yarısında yine yüzde 20’lik vergi dilimine girerek daha fazla vergi ödemeye başlayacak. Bu nedenle sendikalar, yıllardır verginin ilk diliminin düşürülmesini ve çalışanlar için sabitlenmesini istiyordu. Ancak iktidar bu taleplere yıllardır kulak tıkıyor.

Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, “Ticaret erbabına uygulanan yüzde 5 vergi indirimi avantajı var. Dolayısıyla ilk vergi dilimi ücretli çalışanlar için yüzde 10 olmalıydı” dedi. Önceki yıla göre cezaların yeniden değerleme oranı olan yüzde 36.2 oranında arttığına işaret eden Hamzaçebi, “Oysa ilk dilim vergi matrahı yüzde 33.33 artırıldı. Çalışanın kaybı yüzde 2.87” diye konuştu.