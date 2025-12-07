Kıl payı kurtuldular! kül kapağı açıldı: Termik santralde işçiler iskeleden atlayarak kurtuldu

Kahramanmaraş'ta Çelikler Holding’e bağlı Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nde iş kazası yaşandı, işçiler ölümden döndü. Bakım çalışması yapan dört işçi, aniden açılan kül kapağı nedeniyle metrelerce yükseklikteki iskeleden atlamak zorunda kaldı.

Santralin 1. ünitesinde devam eden kazan bakımında, sebebi henüz belirlenemeyen bir şekilde kül kapağı aniden açıldı. Bu sırada kazanın içinde ve iskelede bulunan K.D., O.Ö., B.G. ve A.H. isimli işçiler, yoğun kül ve duman nedeniyle nefes almakta zorlandı. Görüş mesafesini kaybeden işçiler, kendilerini korumak ve hayatlarını kurtarmak için iskeleden aşağı atladı.

Durumu fark eden diğer işçiler hemen müdahale etti ve kül ve duman arasında kalan arkadaşlarını güçlükle kazandan çıkardı. Yaralanan işçilerden K.D., O.Ö. ve B.G. Elbistan Devlet Hastanesi’ne, A.H. ise Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi gören işçilerin hayati tehlikesi olmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı.