Serbest tüketici dipledi

25 Aralık 2021 Cumartesi, 02:00

Elektrik piyasasını liberalleştirmek, tüketicinin daha uygun şartlarla elektrik kullanmasını sağlamak iddiasıyla yürürlüğe konan ve belli tüketimin üstündeki tüketiciye dağıtıcısını seçme hakkı getiren “serbest tüketici” uygulamasında yaşanan sorunlar yeniden hızlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrikte serbest tüketici olabilme sınırını yıllık bazda 2022 yılı için 2021’in 100 kilovatsaat (kWh) altında 1100 kWh olarak belirledi. Bu kullanım miktarı aylık 82 lira ve üzerinde fatura ortalaması olanların bu tür tüketici olabileceğini gösteriyor. Ancak Enerji Piyasaları İşletme AŞ’nin (EPİAŞ) ilgili güncel verileri, serbest tüketici pazarındaki erimenin yeniden hızlandığını ortaya koydu.

ZİRVE KASIM 2017’DE

En son geçen ağustos ayında 1 milyon 452 bin adedin üstüne çıkan serbest tüketici sayısı, Aralık 2021’de önceki aya kıyasla yüzde 60.2 azalışla 386 bin 85’e indi.

Ayrıca Türkiye’de ilk kez 2002 yılında uygulanmaya başlayan serbest tüketici sisteminde 2017 yılı kasım ayında 4 milyon 760 bin 862 aboneye ulaşılmış, ekonomik kriz ve maliyet şartları nedeniyle bu sayı Şubat 2019’da 130 bin 796’ya kadar düşmüş, daha sonra ise şartların kısmen iyileşmesiyle özellikle sanayi ve ticaret aboneleriyle 2021 yılında yeniden yükselmişti.

Yeniden düşüşü yorumlayan encazip.com kurucusu Çağada Kırım, “Son yaşanan ve 2018’den çok daha kuvvetli olduğunu gördüğümüz krizin sonucunda elektrik tedarikçileri, tüketicilere fiyat veremez hale geldi ve bu yüzden de bu hakkı kullanarak tedarikçi değiştiren tüketicilerin sayısı geriledi. Ancak 2022 yılının ilk günlerinde kademeli elektrik tarifesi ile birlikte fiyatlandırma krizinin aşılacağı ve elektrik piyasasında rahatlamanın sağlanacağı öngörülüyor. 2022 yılı sonuna kadar 7-10 milyon tüketicinin serbest tüketici hakkını kullanmasını bekliyoruz” dedi.