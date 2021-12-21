Muğla'da elektrik akımına kapılarak yaralanan 2 işçiden biri öldü

21 Aralık 2021 Salı, 15:39

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Karagözler Mahallesi'ndeki tersanede meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu Ahmet El Ahmet (22) ve dayısı Muhammet El Ahmet(44), lüks bir teknede tadilat sırasında teknenin sintinesinde biriken yağmur suyunu boşaltmaya çalışırken elektrik akımına kapıldı.

Fethiye Manşet'te yer alan habere göre olay teknede çalışan diğer personeli yemek molası esnasında yaşandı. Yemekten dönen personel Ahmet El Ahmet’in cansız bedeni ile karşılaşırken, Muhammet El Ahmet’i ise yaralı halde buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı Muhammet ise ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ahmet El Ahmet’in cansız bedeni ise yapılan ilk araştırmanın ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



