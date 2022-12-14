Şeref Oğuz açıkladı: 'Cumhurbaşkanının ilan edeceği asgari ücret aralığı belli' iddiası
Ekonomist Şeref Oğuz, asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin iddiasını açıkladı. Oğuz, "Asgari ücretin 8 bin 500- 9 bin arasında Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilebileceğini iddia ediyorum, duyumlarım da o yönde" dedi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün ikinci kez toplantı yapılacak.
Milyonlarca emekçiyi ilgilendiren asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin çeşitli rakamlar iddia edilmeye devam ediyor. Yapılacak zammın hangi aralıkta olacağına dair bir iddia da ekonomist Dr. Şeref Oğuz'dan geldi.
Kenan Taş'la Youtube kanalında ekonomi gündemine ilişkin konuşan Şeref Oğuz, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
"Asgari ücretin 8 bin 500- 9 bin arasında Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilebileceğini iddia ediyorum, duyumlarım da biraz o yönde. Çünkü bu, Cumhurbaşkanı ile ilgili. Komisyon ile ilgili birşey yok. Bakmayın şu tartışmalara. TÜRK-İŞ 'masaya benim kırmızı çizgilerim budur şuradan oturdum' der, DİSK 'benimki budur'... Asgari fakirlik sınırı, yoksulluk sınırı bunların hiçbiri kalmadı."
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