Sert düşüşün ardından Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0.3 artışla 403.9 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0.5 değer kazancıyla 13.094 puan oldu.

AA
17 Haziran 2022 Cuma, 10:35
Sert düşüşün ardından Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Abone Ol google-news

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0.2 yükselişle 7.058 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0.4 artışla 5.911 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0.6 değer kazancıyla 21.858 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0.2 primle 8.090 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0.3 altında 1.0510 seviyesinden işlem görüyor.

RİSK İŞTAHI DÜŞÜK, VERİLER TAKİP EDİLECEK

Analistler, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) "güvercin" tutumuna karşın küresel çapta sıkılaştırıcı para politikalarının resesyon endişelerini artırmasıyla pay piyasalarında risk iştahının düşük seyrettiğini belirtti.

Dünkü yüzde 3'ü aşan değer kayıplarının ardından Avrupa borsalarının yeni güne tepki alımları ile başladığını kaydeden analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yanı sıra Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini söyledi.


Avrupa borsaları borsa Borsa İstanbul
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler