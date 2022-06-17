Yabancı yatırımcı Borsa İstanbul'dan çıkıyor

17 Haziran 2022 Cuma, 09:38

Yılbaşından beri yurt dışı yerleşikler toplam 3.025,4 milyon dolarlık hisse senedi satışı, 1.589,5 milyon dolarlık DİBS satışı ve 2,6 milyon dolar Özel Sektör Tahvil 8ÖST) satışı yaptı.

Yurt dışı yerleşikler böylelikle 2022 yılında toplam 4.617,5 milyon dolarlık menkul kıymet satışı gerçekleştirmiş oldu.

YABANCI YATIRIMCI KAÇIYOR

Son 1 yıllık süre zarfında yurt dışı yerleşikler 2.682,3 milyon dolarlık hisse senedi satışı, 1.341,1 milyon dolarlık DİBS satışı ve 16,0 milyon dolar ÖST satışı gerçekleştirirken menkul kıymet piyasasından 4.039,4 milyon dolar yabancı çıkışı oldu.

Hisse senedi piyasasında yabancıların payı 10 Haziran itibariyle yüzde 34.4 olurken önceki haftada bu oran yüzde 35.1 seviyesindeydi. 2021 yılı kapanışında yüzde 40.6 olan yabancı payı 1 sene öncesinde ise yüzde 42.1 idi.