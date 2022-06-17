Yabancı yatırımcı Borsa İstanbul'dan çıkıyor
3-10 Haziran haftasında yurt dışı yerleşik yatırımcılar, reel olarak (fiyat ve kur etkisinden arındırılmış) 316,1 milyon dolar hisse senedi satışı, 85,0 milyon dolar Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS-Kesin Alım1) satışı gerçekleştirdi.
Yılbaşından beri yurt dışı yerleşikler toplam 3.025,4 milyon dolarlık hisse senedi satışı, 1.589,5 milyon dolarlık DİBS satışı ve 2,6 milyon dolar Özel Sektör Tahvil 8ÖST) satışı yaptı.
Yurt dışı yerleşikler böylelikle 2022 yılında toplam 4.617,5 milyon dolarlık menkul kıymet satışı gerçekleştirmiş oldu.
YABANCI YATIRIMCI KAÇIYOR
Son 1 yıllık süre zarfında yurt dışı yerleşikler 2.682,3 milyon dolarlık hisse senedi satışı, 1.341,1 milyon dolarlık DİBS satışı ve 16,0 milyon dolar ÖST satışı gerçekleştirirken menkul kıymet piyasasından 4.039,4 milyon dolar yabancı çıkışı oldu.
Hisse senedi piyasasında yabancıların payı 10 Haziran itibariyle yüzde 34.4 olurken önceki haftada bu oran yüzde 35.1 seviyesindeydi. 2021 yılı kapanışında yüzde 40.6 olan yabancı payı 1 sene öncesinde ise yüzde 42.1 idi.
Video Haberler
- Adayı duyurma şartını açıkladı
- Kayseri’de 2 paraşütçü havada çarpıştı
- Gece denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi
- İşten çıkıp eve geldi, kocasını öldürülmüş halde buldu
- Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
- Otomobil dereye uçtu; 3 kişi yüzerek karaya çıktı!
- 'Siyasetçi gitmesini de bilmek zorunda'
- 'Kral çıplak demenin zamanıdır'
- Hırsızdan 'eskiyi getir, yeniyi götür' tarife
- 'Parkı koruyalım' derken, orman gidiyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye için çarpıcı senaryo
- Peker'den 'Hilal Kaplan' paylaşımı
- Alman şirketten Saray'a ihtar
- Trafikteki kavga çaycıda bitti
- Erdoğan’ın katılacağı tören için seferberlik
- 'Kral çıplak demenin zamanıdır'
- İstifanın arkasından Nureddin Nebati çıktı
- Erdoğan'a 'çürük' yanıtı
- 00.00'dan itibaren litresi 30 lirayı geçiyor
- Bakanlık önünde ikinci protesto