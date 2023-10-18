Seyahat tutkunları dikkat! Ucuz bilet kampanyası başladı

Pegasus, 2024 yaz sezonu için yurt dışı ve yurt içi biletlerinde ucuz bilet kampanyası başlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2023 - 16:47
Seyahat tutkunları dikkat! Ucuz bilet kampanyası başladı
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Her yıl belirli aralıklarla kampanyalar gerçekleştiren Pegasus, bu kez hem yurt içi hem de yurt dışı uçuşlar için kampanya düzenledi. 

Belirli tarihlerde alınacak 2024 yılı tarihli biletlerde, yurt içi uçuşlar için 499 TL’den yurt dışı uçuşlar içinse 9 Euro’dan başlayan fiyatlar mevcut.

UCUZ BİLET KAMPANYASI ŞARTLARI NELER?

Kampanyadan yararlanmak için biletin 18-19 Ekim 2023 tarihleri arasında satın alınması gerekiyor. 

Aynı zamanda satın alınacak olan biletin 31 Mart 2024 ile 26 Ekim 2024 tarihleri arasını kapsaması gerekiyor.


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