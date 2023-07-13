Seyyanen yapılacak 8 bin 77 liralık zam emeklilik hesabına yansımayacak: Memura ‘ikramiye’ şoku

Yayınlanma: 13.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 13.07.2023 - 04:00

Öncelikle vergi yönünden kamu çalışanlarının hemen bir üst dilime girerek daha çok vergi ödemek zorunda kalacaklarını dile getiren Hamzaçebi, bu nedenle vergi diliminin yüzde 15’te sabitlenmesi ve vergi dilim matrahlarının artırılması gerektiğini vurguladı. Seyyanen zammın emekli maaşı ve emekli ikramiyesi yönünden de sıkıntı yaratacağını kaydeden Hamzaçebi, bunu evli, eşi çalışmayan ve iki çocuklu memurlar üzerinden örneklendirdi.

DİLEKÇELER GERİ ÇEKİLİYOR

Hesaplamada sendika, lojman, bireysel emeklilik ve yabancı dil tazminatının dikkate alınmadığını vurgulayan Hamzaçebi, çalışanların emekli maaşı yönünden aylık 6 bin 300 TL, emekli ikramiyesi yönünden ise 201 bin 925 TL kayıp yaşayacaklarını söyledi.

“Emekli olunca alacağı maaş çalışırken almış olduğu maaşın yüzde 50 aşağısına, emekli ikramiyesi de yüzde 50’ye yakın düşmüş olacaktır” diyen Hamzaçebi şöyle devam etti: “Bu kayıplar nedeniyle emekli dilekçesi verenler bunları geri çekmeye, emekli olacaklar da emeklilikten vazgeçmeye başladı. Bu durum mezarda emekliliği özendirecek olup ikinci bir EYT mağduriyeti yaşatacaktır. Taban aylığa dolayısıyla emekli maaşına ve emekli ikramiyesine yansımayan 8 bin 77 TL seyyanen zam artışını kabul etmek mümkün değildir. Kirasını ödeyemeyen, hayatını idame etmekte zorlanan kamu çalışanlarına başarısız ekonomi politikalarının faturası kesilmemelidir. Hükümet milyonlarca memurun mağduriyetine sebep olacak bu haksız uygulamadan bir an önce vazgeçmelidir.”

KESK, GENEL GREVE ÇAĞIRDI

KESK İzmir Şubeler Platformu, seyyanen zam dahil tüm ek ödemelerin taban maaşa eklenmesi, vergide adalet, insanca yaşam, temel tüketime yapılan zamların geri alınması için dün Alsancak’ta eylem yaptı.

KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Güven, “Sendikaları, emek ve demokrasi güçlerini yolsuzluk ve yoksulluk düzenine karşı genel grev ve direniş örgütlemeye çağırıyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren işyeri eylemleri ve iş bırakmalarla emekçileri sefalete sürükleyen bu düzene karşı kampanyalarımızı başlatacağız. Birleşe birleşe kazanacağız” dedi.