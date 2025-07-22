SGK açıkladı: Emekli zam farkının yatırılacağı tarih belli oldu!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların temmuz ayı zam farkı ödemelerinin 25 Temmuz Cuma günü yapılacağını açıkladı.

2,5 MİLYON KİŞİYE ZAM FARKI ÖDEMESİ

SGK tarafından yapılan açıklamada, 4/1-(c) (Emekli Sandığı) statüsünde aylık alan 2 milyon 506 bin 829 kişiye toplam 12 milyar TL tutarında zam farkı ödeneceği belirtildi. Açıklamada, “Ödemelerinizi aylık almakta olduğunuz banka veya PTT şubelerinden alabilirsiniz. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

25 TEMMUZ'DA HESAPLARA YATACAK

Temmuz ayı zam farkları, 25 Temmuz 2025 Cuma günü emeklilerin banka hesaplarına ve PTT şubelerine aktarılacak.