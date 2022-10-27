SGK asgari ücret altında aylık alan emekli sayısının bilinmesini istemiyor

27 Ekim 2022 Perşembe, 14:32

Emekli aylıklarının düşüklüğü önemli gündem maddelerinden. En düşük emekli aylığı 3500 lira ancak bu miktarda maaş alan emekli sayısı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanmıyor. Emekli aylıklarına ilişkin verilerin SGK tarafından paylaşılmaması ise yargıya taşındı.

Prof. Dr. Aziz Çelik, “Emekli aylıkları konusundaki bilgi dava konusu oldu” şeklinde duyuru yaparak “SGK, bilgi edinme hakkı kapsamında talep ettiğim asgari ücret altında emekli aylığı ve geliri alanların sayısına ilişkin bilgileri vermeyi reddetti. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu da aynı yöndeki başvurumu reddetti. Bunun üzerine bugün idari yargıda dava açmak zorunda kaldım” açıklamasında bulundu.

'SGK'NİN BİLGİLERİ PAYLAŞMAMASI HUKUKSUZLUK'

SGK’nin elindeki bilgileri paylşamamasının açık bir hukuksuzluk olduğunu vurgulayan Çelik “Bu bilgiye ulaşmak hem yurttaş olarak hakkım hem çalışma hayatı alanında çalışan bir akademisyen olarak görevimdir” dedi.

'SGK KESİN SAYININ ÖĞRENİLMESİNİ İSTEMİYOR'

Çelik şu ifadeleri kullandı: “Milyonlarca emeklinin asgari ücret altında aylık ve gelir aldığı biliniyor. Emekli aylıkları giderek asgari ücret altına düşüyor. Ancak anlaşılan o ki SGK bu bilginin ayrıntılarının ve kesin sayının öğrenilmesini istemiyor. Asgari ücret altında emekli aylığı alanlarının sayısının bilinmesinde kamu yararı vardır. SGK bir kamu kurumu olarak kamuya bilgi vermekle yükümlüdür. O nedenle konuyu yargıya taşımak zorunda kaldım.”