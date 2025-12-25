SGK borçlanmasında 'çifte zam' dönemi: O tarihe kadar başvuran daha az ödeme yapacak!

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan askerlik, doğum ve diğer hizmet borçlanmaları ile Bağ-Kur ihya primlerinde 2026 yılı itibarıyla çifte artış yaşanacak. Asgari ücrete yapılacak zam ve prim oranlarındaki yükseliş, borçlanma maliyetlerini rekor seviyelere taşıyacak. Emekliliğine az kalan ve prim günü eksiği bulunanlar için yıl sonuna kadar yapılacak başvurular önemli bir avantaj sunuyor.

BORÇLANMA PRİM ORANI YÜKSELTİLDİ

Bugüne kadar SGK’ye yapılan hizmet borçlanmalarında prime esas kazancın yüzde 32’si oranında prim ödeniyordu. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile doğum borçlanması hariç askerlik ve diğer hizmet borçlanmalarında prim oranı yüzde 45’e çıkarıldı.

Bu düzenleme ile birlikte borçlanma maliyetlerini etkileyen unsurlar şöyle sıralanıyor:

Asgari ücrete yapılan artış

Hizmet borçlanmalarında prim oranının yükselmesi

Bağ-Kur ihya primlerinde oran değişikliği

ASKERLİK BORÇLANMASINDA TARİH FARKI BELİRLEYİCİ

Askerlik borçlanmasında başvuru tarihi, ödenecek toplam tutar üzerinde doğrudan etkili oluyor. Aynı süre için yapılan borçlanmalarda yıl sonu ile yeni yıl sonrası arasında ciddi maliyet farkı oluşuyor.

18 ay askerlik yapan bir kişi için durum şu şekilde özetleniyor:

Yıl sonuna kadar başvuru yapanlar daha düşük maliyetle borçlanabiliyor

Yeni yıldan sonra başvuranlar çok daha yüksek tutarla karşılaşıyor

Sadece kısa bir gecikme bile borçlanma maliyetini ciddi ölçüde artırıyor

DOĞUM BORÇLANMASINDA DA AVANTAJ DEVAM EDİYOR

Doğum borçlanmasında prim oranı yüzde 32 olarak korunuyor. Ancak asgari ücretteki artış nedeniyle doğum borçlanması maliyetleri de yükseliyor.

Bu nedenle kadın sigortalılar için:

Yıl sonuna kadar başvuru yapılması

Daha düşük tutarla borçlanma imkânı

Emeklilik planlamasında maliyet avantajı

öne çıkıyor.

BAĞ-KUR İHYA PRİMLERİNDE MALİYET ARTIŞI

Prim borçları silinen ve sigortalılığı durdurulan Bağ-Kur’lular, ihya başvurusu yaparak bu süreleri yeniden emekliliğe dahil edebiliyor. Ancak prim oranındaki artış nedeniyle ihya maliyetlerinde de belirgin bir yükseliş bekleniyor.

Bağ-Kur ihya sürecine ilişkin temel noktalar şöyle:

İhya prim oranı yükseliyor

Günlük prim tutarı artıyor

Uzun süreli ihyalarda toplam maliyet ciddi seviyelere ulaşıyor

BAŞVURU TARİHİ ESAS ALINIYOR, ÖDEME SONRA YAPILABİLİYOR

SGK’de borçlanma ve ihya tutarları başvurunun yapıldığı tarihe göre hesaplanıyor. Ödeme süreleri ise şu şekilde uygulanıyor:

Hizmet borçlanmalarında ödeme süresi: 1 ay

1 ay İhya işlemlerinde ödeme süresi: 3 ay

Yıl sonuna kadar başvuru yapanlar, ödemeyi sonraki yıl yapsalar bile zamdan etkilenmiyor. Başvuru yapıp ödeme yapmayanlar için ise herhangi bir yükümlülük doğmuyor.

BAĞ-KUR’DA EMEKLİLİK ŞARTLARI DİKKATE ALINMALI

Bağ-Kur’lular için emeklilik şartları da ihya kararında önemli rol oynuyor. Mevcut sistemde:

Normal emeklilik için daha yüksek prim günü

Kısmi emeklilik için daha düşük prim günü şartı bulunuyor

Küçük esnaf için prim gün sayısının düşürülmesine yönelik çalışmalar sürüyor

Uzmanlar, ihya başvurusu yapmadan önce olası yasal değişikliklerin dikkate alınması ve gereksiz prim yükü altına girilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Emekliliği yaklaşan ve prim günü eksiği bulunanlar için yıl sonu tarihi kritik bir eşik olarak öne çıkıyor. Başvurunun gecikmesi, borçlanma maliyetlerinde ciddi artış anlamına gelebiliyor.