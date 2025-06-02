SGK’den gelen haber emeklileri şaşırtacak: Maaşlarda yeni düzenleme!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), haziran ayı emekli maaşı ödemelerine ilişkin duyuruda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı haziran dönemine ait 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli aylıkları erken tarihe alındı.
SGK, yaptığı bilgilendirmede "Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır" ifadelerine yer verdi.
Bu kararla birlikte ödemeler, belirlenen tarihten bir gün önce emeklilerin hesaplarına aktarılmış olacak.