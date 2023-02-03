SGK emekçisi yetersiz kadro ve iş yoğunluğu nedeniyle bugün eylem yapacak

EYT ve çıkacak yapılandırmalarla artacak iş yoğunluğuna dikkat çeken sendikalar, personel sayısının ve mesai ücretlerinin artırılması için eylemde bulunacak.

Sena Yaşar
Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 04:00
SGK emekçisi yetersiz kadro ve iş yoğunluğu nedeniyle bugün eylem yapacak
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Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) örgütlü 9 memur sendikası, EYT ve çıkacak yapılandırmalarla artacak iş yoğunluğu nedeniyle personel sayısının ve fazla mesai ücretlerinin artırılması talebiyle bugün iş yavaşlatma eylemi yapacak. Memurlar, istemleri karşılanmazsa EYT müracaatlarının ilk günü tam gün iş bırakacaklarını açıkladı.

Büro-İş, Yurt-Sen, Bal-Sen, Bağımsız Büro-Sen, Büro Hak-Sen, Şehit Gazi-Sen Büro, Adalet-Sen, Savdes-Sen ve Sime-Sen’in yaptığı ortak açıklamada, “Yoksulluk sınırının 29 bin liraya yaklaştığı 2023’te milyonlarca emekçi gibi biz de neredeyse açlık sınırında yaşamaya mahkûm edildik” denildi.

Eyleme ilişkin konuşan Büro-İş Sendikası Başkanı Alay Hamzaçebi, “SGK çalışanlarının zaten yıllık emeklilik, prim bağlama gibi çok sayıda rutin işleri var. Zaten eksik personelle çalışılan kurumda 3600 ek göstergeden dolayı iş yükü artarken bunun üzerine EYT, borç yapılandırması gibi işler gelecek. Meclis’e torba da getiriliyor ama çalışana hiçbir şey yok. Arkadaşlarımız köle gibi çalıştırılıyor” dedi.


Sosyal Güvenlik Kurumu SGK İşçi emekçi EYT

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