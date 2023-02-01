SGK İl Müdürü’nden EYT eleştirisi: Cumhuriyet tarihinin en büyük hatalarından biri

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 11:15

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 11:25

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Ocak ayı meclis toplantısı İzQ İnovasyon Merkezi’nde düzenlendi.

İTB üyelerinin konuğu olarak toplantıya katılan İzmir Sosyal Güvenlik (SGK) İl Müdürü Yavuz Kurt, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasını eleştirdi.

“Sadece yaş şartı kalkıyor" diyen Kurt, "EYT kapsamında emekli olacak olan çalışanlar için sosyal güvenlik destek primi teşviki geliyor. Kıdem tazminatı tabanı 19 bin 982 lira. Emeklilik, dolayısıyla işinden ayrılmak isteyen işçiler olursa çalıştığı yıl çarpı 19 bin 982 üzerinden ödenmesi gerekiyor. EYT yasa düzenlemesi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yapılmış en büyük hatalardan biridir. EYT siyaset üstü olması gereken bir konuydu, politik bir malzeme yapılmamalıydı" diye konuştu.

Eğitime ayrılan bürtçeyi de eleştiren SGK İl Müdürü, "Türkiye gibi gelişme yolunda olan ülkeler için para çok kıymetli. 2023 bütçesi hazırlanırken, eğitime harcanacak para olarak 685 milyar lira öngörülmüştür. Bu 435 milyara düştü. Türkiye’nin kalkınması ve ekonomik büyümesi için iki şey nedir deseler, biri eğitim harcamalarıdır, diğeri yatırım harcamalarıdır. Eğitim bütçesinden tasarruf ettik. EYT’lilerin neden bu kadar istekli olduklarını bir EYT’li olarak anlayamıyorum. 45 yaşındayım, önümüzdeki sene Mart ayında emekli maaşı alarak emekliliği hak ediyorum. 1.90’lık adamı, 46 yaşında emekli edemezsiniz. Çok üzülüyorum ama üzerine söyleyecek bir şeyim yok.” ifadelerini kullandı.