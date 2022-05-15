SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularının Nisan 2022 dönemine ait fatura ve reçetelerin teslim tarihini 18 Mayıs 2022’ye uzattı.
Ramazan Bayramı tatilinin 2, 3 ve 4 Mayıs tarihlerine denk gelmesi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaşanabilecek aksama ve gecikmelerden dolayı sağlık hizmet sunucularının mağduriyet yaşamaması için fatura ve reçete teslim tarihlerini uzatma kararı aldı.
Uzatma kararıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli olan tüm sağlık hizmeti sunucuları, Nisan 2022 dönemine ait fatura ve reçetelerini 18 Mayıs, saat 23.59’a kadar SGK’ya teslim edebilecek.
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