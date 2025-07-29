SGK harekete geçti: O emeklilerin maaşları iptal ediliyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ocak ayında başlattığı kapsamlı denetimlerle milyonlarca emeklinin son 5 yıla ait prim ödemelerini incelemeye aldı.

Sigortalılık işlemlerinde usulsüzlük şüphesi bulunan emeklilere resmi tebligatlar gönderilirken, bu kişilerin üç iş günü içinde SGK bölge müdürlüklerine başvurarak savunmalarını sunmaları istendi.

MAAŞ İPTALİ SÜRECİ BAŞLADI

Emeklilere ait verilerin toplandığı denetim çalışmalarının ilk aşaması tamamlandı. Bu süreçte, usulsüzlük yaptığı tespit edilen kişilerin emekli maaşlarının iptal edilmesi için adımlar atıldı. Ağustos ayı itibarıyla, Türkiye genelinde binlerce emeklinin aylıklarının kesileceği bildirildi. SGK, bilgilendirme amaçlı tebligatları ilgili emeklilerin adreslerine göndermeye başladı.

GERİ ÖDEME ZORUNLULUĞU GÜNDEMDE

Uygulanan yaptırımlar yalnızca maaş kesintisiyle sınırlı kalmayacak. SGK mevzuatına göre, emekli aylığı iptal edilen yurttaşların, bugüne kadar aldıkları tüm maaşları yasal faiziyle birlikte devlete geri ödemeleri gerekiyor.

Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda, hapis cezasına kadar varan yaptırımlar gündeme gelebilirken, emeklilerin bu karara karşı mahkemeye başvurma hakları ise korunuyor.

Yılın ilk aylarında savunması alınan bazı emeklilere, maaş kesintisi sonrası bilgilendirici tebligatlar gönderildi. Ancak denetimler sonucunda usulsüzlük bulgusuna rastlanmayan ya da inceleme süreci devam eden emeklilere herhangi bir bildirim yapılmayacak.