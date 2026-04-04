SGK karşı çıkmıştı ama... Emeklilik bekleyenler dikkat: Yargıtay'dan emsal karar geldi!

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) “hastalık sigorta başlangıcından önce vardı” gerekçesiyle malulen emeklilik taleplerini reddettiği birçok dosya için Yargıtay emsal niteliğinde bir karar verdi.

Yüksek Mahkeme, askerlik görevini sağlıklı şekilde tamamlayan ve işe girişte 'sağlam' raporu alan kişilerin, daha sonra ortaya çıkan hastalıkları nedeniyle emeklilik hakkı kazanabileceğine hükmetti.

28 yıl boyunca SGK'de başmüfettiş olarak çalışan İsa Karakaş'ın Türkiye gazetesindeki köşesinde yazdığına göre karar, sosyal güvenlik hukukunda uzun süredir tartışılan 'hastalığın ne zaman başladığı' konusuna netlik getirdi.

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, sigortalılık öncesi sağlık durumunun değerlendirilmesinde askerlik terhis belgesi ile işe giriş sağlık raporlarının güçlü delil sayılacağını belirledi.

YARGI SÜRECİ ÜÇ AŞAMADA İNCELENDİ

Dosyaya konu olayda, askerlik hizmetini sorunsuz tamamladıktan sonra çalışma hayatına atılan bir kişi, görev yaptığı sırada ciddi bir psikiyatrik rahatsızlık yaşadı.

Kısa sürede ilerleyen hastalık nedeniyle işini bırakmak zorunda kalan kişinin emeklilik talebi SGK tarafından reddedildi. Bunun üzerine başlatılan yargı süreci üç aşamada incelendi.

BirGün'ün aktardığına göre; ilk derece mahkemesi, hastalığın çalışma hayatı sırasında ortaya çıktığına hükmederek davacının malulen emekli olabileceğine karar verdi. İstinaf mahkemesi de bu kararı yerinde buldu ve SGK’nin itirazını kabul etmedi.

Son aşamada dosyayı inceleyen Yargıtay ise önceki kararları hukuka uygun bularak onadı.

HASTALIĞININ GEÇMİŞE DAYANDIĞI İDDİASI GEÇERLİ SAYILMADI

Kararın en dikkat çeken yönlerinden biri, askerlik hizmetinin sağlıklı tamamlanmış olmasının güçlü bir kanıt olarak kabul edilmesi oldu.

Buna göre, askerlik yapabilmiş ve işe girişte sağlık raporu almış bir kişinin, sonradan ortaya çıkan hastalığının geçmişe dayandığı iddiası geçerli sayılmayacak.

Bu karar, özellikle “hastalık daha önce vardı” gerekçesiyle emeklilik hakkı verilmeyen binlerce sigortalı açısından yeni bir hukuki yol açmış oldu. Ayrıca, çalışma hayatı sırasında gelişen rahatsızlıkların maluliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönünde önemli bir içtihat oluştuğu anlamına geliyor.