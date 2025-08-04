SGK uzmanı rakam verdi: Asgari ücrete 2026 zammı için ilk tahmin!

Temmuz ayında ara zam yapılmaması sebebiyle tek zamla 2025 yılını geçirecek olan asgari ücretliler, 2026 yılı başında yapılacak artışı merakla bekliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı televizyon programında zam oranına ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulundu.

TEK ZAMLA GEÇEN YIL SONRASI GÖZLER 2026’YA ÇEVRİLDİ

Memur ve emeklilere yapılan temmuz ara zammından yararlanamayan asgari ücretliler, yeni yıldaki artış için gelişmeleri yakından takip ediyor. Erdursun, 2026 yılı ocak ayında yapılacak artış için “beklentilerin fazla yükseltilmemesi gerektiğini” belirterek, enflasyonun zam oranlarına etkisine dikkat çekti.

SGK UZMANI RAKAM VERDİ

Erdursun’un değerlendirmesine göre, mevcut ekonomik koşullar altında asgari ücrete 2026 başında en fazla yüzde 20 oranında zam yapılması mümkün görünüyor. Bu tahmine göre asgari ücretin 26 bin 524 TL seviyesine çıkabileceği ifade edildi.

Ancak uzman isim, bu artışın sabit gelirli yurttaşlar açısından yeterli olmayacağını vurguladı. Kira, gıda ve diğer temel harcamalardaki artışın sürdüğünü belirten Erdursun, enflasyonun yüksek seyrinin maaşlara yansıyan artışları gölgede bırakabileceğini söyledi.