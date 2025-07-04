SGK uzmanı açıkladı: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

2025 Temmuz itibarıyla memur maaşlarına yüzde 15,57, emekli aylıklarına ise yüzde 16,67 oranında zam yapılacak. Bu gelişmenin ardından kamuoyunda asgari ücrete de benzer bir güncelleme yapılabileceği beklentisi oluştu. Özel sektör çalışanları, yılın ikinci yarısında asgari ücretin artıp artmayacağını yakından takip ediyor.

ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAM BEKLENT İSİ S ÜRÜYOR

Yıl başında yüzde 30 oranında artırılarak 17 bin 2 TL'den 22 bin 104 TL'ye yükseltilen net asgari ücretin temmuz ayında yeniden güncellenip güncellenmeyeceği henüz netleşmedi. Asgari ücrete ara zam yapılması konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamalarda, enflasyonun düşüş eğilimi gösterdiğine dikkat çekmiş ve "olağanüstü bir gelişme yaşanmadığı sürece asgari ücrete ara zam yapılmasının gündemde olmadığını" belirtmişti.

HEN ÜZ B İR ARA ZAM PLANI BULUNMUYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın şu an için asgari ücrette ara zam yapılmasına yönelik bir planı bulunmadığı ifade ediliyor.

SGK UZMANINDAN DEĞERLENDİRME

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan SGK Uzmanı Murat Bal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın “Haziran verileri sonrası değerlendirme yapacağız” sözlerini hatırlattı. Ancak son iki aylık enflasyon verilerinin düşük geldiğini belirten Bal, bu durumda asgari ücrete ara zam yapılmasının mümkün görünmediğini dile getirdi.