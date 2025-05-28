SGK uzmanı açıkladı: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, katıldığı canlı yayınında memur ve emeklileri yakından ilgilendiren gelişmeleri değerlendirdi. Karakaş, Ankara'dan edindiği kulis bilgilerini paylaşarak maaş ve ikramiye ödemelerine dair önemli detaylar verdi.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİNDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Karakaş, "Emeklilik ikramiyesi ile ilgili bir yasal düzenleme beklemiyoruz. Zaten Ramazan Bayramı'nda 4 bin TL olmuştu. Kurban Bayramı'nda da 4 bin TL olacağını söyleyebiliriz" dedi.

İKRAMİYE ÖDEMELERİ SALI GÜNÜ BAŞLAYABİLİR

Ödeme takvimine dair açıklamalarda bulunan Karakaş, "SGK ödeme için bir takvimlendirme yapacak ve ikramiyeler ona göre hesaplara geçecek. Bizim Ankara'daki kulis bilgilerimiz salı gününden itibaren başlayacağı yönünde. Yani en geç 3 Haziran Salı günü başlar, 5 Haziran Arife gününe kadar bütün ikramiyeler ödenir. Öncelikle SSK'lılardan başlanacak. Tahsis numarasına göre verilecek. BAĞ-KUR ve memur emeklilerine de bu şekilde ödenecek. Özetle önümüzdeki hafta salı günü bir ihtimal pazartesi de olabilir, ödemeler başlayacak, perşembe günü tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATABİLİR

Maaş ödemelerinin erkene çekilme ihtimaline de değinen Karakaş, memur maaşlarının normalde ayın 15’inde ödendiğini hatırlatarak, “Bayram nedeniyle erkene çekilebilir. Ancak şu an için kesin bir durum yok. Memur emeklilerinin maaşları ise bayram öncesi yatacak. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. SSK emeklilerinin maaşları normalde ayın 17’si ile 26’sında, BAĞ-KUR emeklilerinin ise 25’i ile 28’inde ödeniyor. Bu konuda pazartesi günkü Kabine toplantısında bir karar verilecek. Eğer karar çıkarsa SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşları da erken yatabilir” dedi.