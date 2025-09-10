SGK uzmanı açıkladı: Emekli ve memur maaşları Ocak 2026’da ne kadar olacak?

Hükümet, önümüzdeki üç yılın mali ve ekonomik çerçevesini belirleyen Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı. Programda enflasyon tahmini yüzde 28,5 olarak duyurulurken, bu oran emekli ve memur maaşlarındaki zam hesaplamalarının temel göstergesi oldu.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, “Çok merak ediliyor; yılbaşında memurlarımız, emeklilerimiz ne kadar zam alacağı ile ilgili şu anda bir hesaplama yapabiliyoruz” dedi.

İLK 6 AYIN ENFLASYON VERİLERİ HESAPLANMIŞ DURUMDA

Yılmaz, 2025’in ilk altı ayında enflasyonun yüzde 16,67 olarak gerçekleştiğini, temmuz ve ağustos aylarında ise ortalamanın yüzde 4,14 olduğunu hatırlattı. Kalan dört ayın verileri henüz kesinleşmese de OVP, Ocak 2026 zamları için en önemli gösterge konumunda.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Yılmaz, OVP’de açıklanan enflasyon tahmini üzerinden yapılan hesaplamalara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 10,14 olacağını belirtti. Buna göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 592 liraya yükselebilecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNDE HESAPLAMA FARKLI

Memurlar ve memur emeklilerinde enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı da dikkate alınıyor. Yılmaz, “Enflasyon farkı 28,5 üzerinden değerlendirildiğinde 4,90 çıkıyor. Yüzde 11 toplu sözleşme zammı eklediğimizde ise toplam artış yüzde 16,44 oluyor” dedi.

Bu hesaplamaya göre en düşük memur emeklisi maaşı 22 bin 672 liradan 27 bin 399 liraya yükselebilecek. Bekar memurlar için en düşük maaş 46 bin 709 liradan 55 bin 388 liraya, evli memurlar için ise 50 bin 502 liradan 59 bin 804 liraya çıkması öngörülüyor.

GÖZLER OCAK 2026’DA

Milyonlarca emekli ve memur için kritik tarih Ocak 2026. OVP’de belirlenen enflasyon hedefi zam oranlarını şekillendirirken, kesin rakamlar yıl sonu enflasyon verilerinin ardından netleşecek. Uzmanlar, OVP’nin emekli ve memur maaşları için yol gösterici olduğunu vurguluyor.