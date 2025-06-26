SGK uzmanı açıkladı: Emekliye temmuzda ne kadar zam yapılacak?

SGK uzmanı İsa Karakaş, yazısında Türkiye’deki 16 milyonu aşkın emeklinin sadece Türkiye değil, küresel emeklilik endeksinde de zor bir süreçten geçtiğine dikkat çekti. Karakaş, enflasyonun emeklilerin yaşam standartlarına olumsuz etkilerini vurgulayarak, Temmuz’daki maaş güncellemesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

TEMMUZ MAAŞ ZAMMI VE SEYYANEN ARTIŞ BEKLENTİSİ

Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranının en az yüzde 15,09 olması bekleniyor. Ancak hükümetin ek iyileştirme yapıp yapmayacağı henüz netleşmedi. Karakaş, Ankara kulislerinde seyyanen zam veya refah payı gibi ek artışlar konusunda olumsuz bir hava olduğunu aktarıyor. Yine de enflasyon farkının maaşlara yansımasıyla emeklilerin gelirlerinde önemli artış yaşanması öngörülüyor.

AYLIK ENFLASYON GÜNCELLEMESİ ÖNERİSİ

Karakaş, maaş artışlarının her 6 ayda bir yapılmasının emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmek için yeterli olmadığını belirtti. Bunun yerine “Eşel Mobil” sisteminin uygulanmasını önerdi. Bu sistemle enflasyon oranları aylık olarak maaşlara yansıtılarak, emeklilerin 6 aylık bekleyiş sürecinden etkilenmemesi sağlanacak.

ANKARA KULİSLERİNDE TEMKİNLİ YAKLAŞIM

SGK uzmanları kulislerde hükümetin emekli maaşlarına ek zam yapma konusunda temkinli davrandığını ifade ediyor. Kamu işçileri için yapılan toplu sözleşme teklifleri ile enflasyonla mücadele çabalarının, emeklilere ek artış yapılmasını zorlaştırdığı belirtiliyor.

KALICI İYİLEŞTİRME İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Karakaş, emekli maaşlarına yapılan artışların sadece enflasyona bağlı kalmasının yaşam standartlarını yeterince yükseltmediğini söyledi. Kalıcı çözüm için son bir kez seyyanen zam yapılması ve ardından milli gelir artışından belirli oranda sürekli pay verilmesi gerektiğini vurguladı.