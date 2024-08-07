Tarih verildi: Asgari ücrete 'ara zam' iddiası

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2024 Çarşamba, 11:09
Tarih verildi: Asgari ücrete 'ara zam' iddiası

2024 Ocak ayında yapılan yüzde 49’luk asgari ücret zammı, enflasyon karşısında adeta eridi. 

Tarih verildi: Asgari ücrete 'ara zam' iddiası

Yılın ilk yedi ayında hayat pahalılığının etkisiyle asgari ücretlilerin alım gücü önemli ölçüde düştü ve geçim sıkıntılarını daha da derinleştirdi. 

Tarih verildi: Asgari ücrete 'ara zam' iddiası

Türk-İş verilerine göre de temmuzda açlık sınırı 19 bin 234,43 TL’ye yükselerek asgari ücreti bir hayli aştı.

Tarih verildi: Asgari ücrete 'ara zam' iddiası

Raporda, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 62 bin 652,87 TL 'ye yükseldiği belirtildi.

Tarih verildi: Asgari ücrete 'ara zam' iddiası

Temmuz ayı enflasyon verileriyle birlikte, asgari ücretin reel değerinin hızla gerilediği ve ek bir zam ihtiyacı ortaya çıktı.

Tarih verildi: Asgari ücrete 'ara zam' iddiası

Halk TV'nin aktardığına göre SGK Başuzmanı İsa Karakaş, hükümetin asgari ücrete ek zam konusunda artık daha fazla erteleme yapamayacağını ifade etti. 

Tarih verildi: Asgari ücrete 'ara zam' iddiası

Karakaş, eylül ayına kadar bir ara zam yapılabileceğini ve bu zammın miktarının 3 bin 500 lirayı bulabileceğini öne sürdü.

Tarih verildi: Asgari ücrete 'ara zam' iddiası

Karakaş’ın yaptığı açıklamalara göre, eğer eylül ayına kadar bir ara zam gerçekleşirse, asgari ücretin 20 bin liranın üzerine çıkacak.

Tarih verildi: Asgari ücrete 'ara zam' iddiası

Hükümetin ise bu iddialara karşı sessiz kalması, çalışan kesimde beklentilerin daha da artmasına neden oldu.

Tarih verildi: Asgari ücrete 'ara zam' iddiası
Asgari asgari ücret Asgari Ücret Yönetmeliği asgari ücret zammı

En Çok Okunan Haberler