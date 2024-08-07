Tarih verildi: Asgari ücrete 'ara zam' iddiası
2024 Ocak ayında yapılan yüzde 49’luk asgari ücret zammı, enflasyon karşısında adeta eridi.
Yılın ilk yedi ayında hayat pahalılığının etkisiyle asgari ücretlilerin alım gücü önemli ölçüde düştü ve geçim sıkıntılarını daha da derinleştirdi.
Türk-İş verilerine göre de temmuzda açlık sınırı 19 bin 234,43 TL’ye yükselerek asgari ücreti bir hayli aştı.
Raporda, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 62 bin 652,87 TL 'ye yükseldiği belirtildi.
Temmuz ayı enflasyon verileriyle birlikte, asgari ücretin reel değerinin hızla gerilediği ve ek bir zam ihtiyacı ortaya çıktı.
Halk TV'nin aktardığına göre SGK Başuzmanı İsa Karakaş, hükümetin asgari ücrete ek zam konusunda artık daha fazla erteleme yapamayacağını ifade etti.
Karakaş, eylül ayına kadar bir ara zam yapılabileceğini ve bu zammın miktarının 3 bin 500 lirayı bulabileceğini öne sürdü.
Karakaş’ın yaptığı açıklamalara göre, eğer eylül ayına kadar bir ara zam gerçekleşirse, asgari ücretin 20 bin liranın üzerine çıkacak.
Hükümetin ise bu iddialara karşı sessiz kalması, çalışan kesimde beklentilerin daha da artmasına neden oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meyve suyunu iade etti, 315 milyon dolar kazandı!
- Ebrar Karakurt’tan AKP trolüne: ‘Kim bu lavuk?'
- CHP'den ilk yanıt geldi!
- Hamas'ın yeni lideri belli oldu!
- Instagram ne zaman açılacak?
- Çocuğun yakınları da silahla saldırdı!
- 'Arkadaşları burada misafir edersek...'
- Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama
- Filenin Sultanları olimpiyatlarda yarı finalde!
- MEB'den yaz tatili kararı!