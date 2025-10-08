SGK uzmanı görüşülen teklifi açıkladı: O kişiler özel hastanelerden ücretsiz yararlanabilecek

Milyonlarca çalışan emeklilik hayaliyle yıllarca çalışıyor ve hak ettiği gelire kavuşmayı bekliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Ankara kulislerinden edindiği bilgileri paylaşarak 3600 ek gösterge, disiplin affı, özel hastanelerde tedavi hakkı ve işçi-memur maaş farklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Karakaş, Meclis’te sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortasıyla ilgili bir teklifin görüşüldüğünü belirterek, “3 yaşına kadar bebekler ve tüm çocuklar özel hastanelerden ücretsiz yararlanabilecek” dedi.

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ

Karakaş, 3600 ek gösterge konusunun yeniden gündemde olduğunu belirterek, "Yarım milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi kesin çıkacak. Bu konu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın gündeminde" ifadelerini kullandı.

Disiplin affı beklentilerine de değinen Karakaş, 2006’dan beri beklendiğini, olumlu gelişmeler olduğunu ancak kapsamın dar tutulabileceğini ve devlet aleyhine işlenen suçlarla sınırlı olacağını söyledi.

İŞÇİ VE MEMUR MAAŞ FARKI

Kamu kurumlarındaki güvenlik görevlileri arasındaki maaş farkına dikkat çeken Karakaş, “Yardımcı hizmetler sınıfında olan bir güvenlik görevlisinin ücreti dengesiz. İşçi ve memur arasında büyük farklar var. Memur statüsündeki güvenlik görevlisi 50 bin lira alırken, aynı işi yapan işçi 70 bin lira alıyor. Memur üniversite bitiriyor, KPSS’den geçiyor; ama bu kadar fark olmamalı. İşçilerin maaşı yüksek olsun, ama emsal memurların maaşı da artırılmalı. Bu konu gündemde” dedi.

Karakaş, yardımcı hizmetler sınıfındaki çalışanların genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesinin de gündemde olduğunu açıkladı. 2005 yılında memurlara verilen 1 derece uygulamasına da değinen Karakaş, "Sonradan bu derecelendirme uygulamasına devam edilmedi. Bu 1 derecenin tüm memurlara yeniden verilmesi gündeme geldi. Kamu çalışanlarıyla ilgili büyük bir düzenleme söz konusu" dedi.

VERGİ DİLİMİ DÜZENLEMESİ

Çalışanlar açısından vergi dilimleri konusuna dikkat çeken Karakaş, "Maaşlar enflasyonla birlikte nominal olarak artsa da vergi tarifesi yılda sadece bir kez düzenleniyor. Sonra maaşlarda aydan aya uçurum oluşuyor. İlk dilim yüzde 15, sonra artıyor. Bu konuda tüm işçi, memur ve işveren sendikaları çalışıyor. Düzenleme yapılması gerekiyor. KPDK toplantısında da gündeme geldi, yüzde 15’e sabitlenmesi isteniyor" dedi.

"K, Ş, S" HARFLERİ

Karakaş, SGK hizmet dökümündeki “K, Ş, S” harfleriyle ilgili medyada eksik bilgiler bulunduğunu belirterek, S ibaresinin sahte sigortalılık riski taşıyan işyerlerini, Ş ibaresinin şüpheli işyerlerini, K ibaresinin ise kontrol sürecinde olan işyerlerini gösterdiğini söyledi.

Bu tür işyerlerinde çalışılan sürelerin emekliliğe dahil edilmeyebileceğini, sahte veya şüpheli işyerlerinde emekliliğin iptal edilebileceğini ve ödenen maaşların faiziyle geri alınabileceğini ifade eden Karakaş, 2016’dan bu yana yapılan denetimlerde 206 bin kişinin emekliliğinin iptal edildiğini belirtti.