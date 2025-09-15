SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Ocak ayında asgari ücret ve emekli maaşları ne kadar olacak?

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 29–30 aralığında belirlendi. Bu hedef Ocak 2026’da yapılacak maaş düzenlemelerinde belirleyici olacak.

SGK uzmanı Özgür Erdursun’un köşe yazısına göre, emekli, memur ve asgari ücretli maaşlarında resmi artış oranları şekillenmeye başladı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN TABLO

2025’in ilk yarısında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,67 zam almıştı. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 gerçekleşmesi halinde, Ocak 2026’da yaklaşık yüzde 12 enflasyon farkı maaşlara yansıyacak.

Beklenen artışlarla birlikte:

En düşük emekli aylığı 16.881 TL’den 18.910 TL’ye çıkacak.

20.000 TL maaş 22.400 TL’ye,

25.000 TL maaş 28.000 TL’ye,

30.000 TL maaş 33.600 TL’ye,

40.000 TL maaş 44.800 TL’ye,

50.000 TL maaş 56.000 TL’ye yükselecek.

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİNDE BEKLENTİ

Memurlar için toplu sözleşme zammı yüzde 11 olarak öngörülüyor. Buna enflasyon farkının eklenmesiyle Ocak 2026’da maaşlarda yüzde 18,5 artış yapılacak. Ayrıca tüm memur ve memur emeklilerine 1000 TL seyyanen zam uygulanacak.

ASGARİ ÜCRETTE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Asgari ücrette yaklaşık yüzde 20 artış öngörülüyor. Bu durumda yeni asgari ücretin 26.500 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Uluslararası kuruluşların tahminleri de 26–27 bin TL bandında yoğunlaşıyor.

ALIM GÜCÜ TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Her ne kadar OVP verileri resmi zam oranlarını ortaya koysa da, barınma, gıda, eğitim ve sağlık gibi temel harcamalardaki yükseliş dikkate alındığında bu artışların alım gücünü korumakta yetersiz kalacağı belirtiliyor.

Özgür Erdursun’a göre yüzde 12–20 arasındaki maaş artışları hayat pahalılığı karşısında yurttaşın geçim sıkıntısını büyütecek.

'OLMASI GEREKEN DAHA YÜKSEK ZAM'

Erdursun, hükümetin yalnızca OVP hedefleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, Türkiye’nin gerçek yaşam koşullarına uygun daha yüksek zam oranlarının zorunlu olduğuna dikkat çekti.

“Bizim öngörümüz resmi rakamlar çerçevesinde şekillendi. Ancak olması gereken, bu oranların çok üzerinde, vatandaşın gerçek yaşam koşullarını karşılayacak iyileştirmelerdir” dedi.