SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan 'naylon sigorta' uyarısı: O çalışanlara ağır yaptırımlar yolda

SGK uzmanı Özgür Erdursun, Sosyal Güvenlik Kurumu ve vergi idaresi tarafından yürütülen incelemelerde son dönemde dikkat çekici bir artış yaşandığını belirtti. Denetimlerin özellikle ekonomik koşulların zorlaştığı dönemde daha da yoğunlaştığı ifade ediliyor.

Erdursun, “Son dönemlerde hem Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hem de vergi idaresi tarafından yürütülen incelemelerde ciddi bir artış yaşanmaktadır” dedi.

Artan denetimlerin yalnızca idari para cezalarıyla sınırlı kalmadığı, işletmeler açısından mali açıdan ağır sonuçlar doğurabildiği belirtiliyor.

DENETİMLERDE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM

Denetim süreçlerinde yapay zekâ tabanlı analiz sistemlerinin devreye girmesiyle birlikte veri kontrol kapasitesinin önemli ölçüde arttığı ifade ediliyor. Bu sistemler sayesinde banka hareketleri, SGK bildirimleri ve vergi beyanları arasında daha hızlı karşılaştırmalar yapılabiliyor.

Erdursun, “Artık kamu kurumlarının bilgiye erişimi çok daha hızlı ve kapsamlı hale gelmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

Bu teknolojik dönüşümün kayıtdışı veya hatalı işlemlerin tespitini kolaylaştırdığı, işletmeler üzerindeki denetim baskısını artırdığı belirtiliyor.

ÇALIŞMA HAYATI VE ÜCRET DENETİMLERİ

İncelemelerde özellikle çalışanlara yönelik uygulamaların öne çıktığı ifade ediliyor. Erdursun ücret ödemeleri, fazla mesai ve bordro düzeninin sıkı şekilde denetlendiği aktarırken “Fiilen çalışmayan kişilerin sigortalı gösterilmesi veya ücretlerin düşük gösterilmesi ciddi yaptırımlara neden olur” ifadelerinde bulundu.

Haftalık çalışma süresi 45 saat ile sınırlı

Fazla mesai ödemeleri yasal oranlara göre yapılmalı

Ücretler banka üzerinden ödenmeli

SGK bildirimi ile ödeme kayıtları uyumlu olmalı

Özlük dosyaları eksiksiz tutulmalı

İŞTEN AYRILIŞ SÜREÇLERİ

Devamsızlık ve işten ayrılış süreçlerinde yapılan hataların iş uyuşmazlıklarına yol açabileceği belirtiliyor. Süreçlerin yasal prosedüre uygun yürütülmesi gerektiği ifade ediliyor.

Süreç adımları şöyle sıralanıyor:

Devamsızlık tutanaklarının hazırlanması

Noter ihtarnamesi gönderilmesi

Çalışana yasal süre verilmesi

Süre dolmadan fesih yapılmaması

VERGİ VE MUHASEBE DÜZENİNE SIKI TAKİP

Vergi incelemelerinde kayıt düzeni, fatura akışı ve stok takibinin kritik önemde olduğu belirtiliyor. Sahte veya yanıltıcı belge kullanımının ağır yaptırımlara yol açtığı vurgulanıyor.

Erdursun, “Sahte veya yanıltıcı belge kullanımı ağır cezalar doğurur” ifadelerini kullandı.

UYUM VE KURUMSAL DİSİPLİN

İşletmelerin tüm işlemlerini belgeli, şeffaf ve mevzuata uygun şekilde yürütmesinin zorunlu hale geldiği ifade ediliyor. Denetimlerde eksiksiz kayıt tutulması ve belgelerin düzenli sunulmasının kritik önem taşıdığı belirtiliyor.