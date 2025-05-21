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SGK uzmanı Özgür Erdursun rakam verdi: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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SGK uzmanı Özgür Erdursun rakam verdi: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

21.05.2025 09:54:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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SGK uzmanı Özgür Erdursun rakam verdi: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşları temmuzda ne kadar artacak? En düşük emekli maaşı ne olacak? Memur emeklilerine yapılacak zam oranı diğer gruplardan neden farklı? SGK uzmanı Özgür Erdursun yanıtladı. İşte ayrıntılar...

SGK uzmanı Özgür Erdursun rakam verdi: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli, temmuz ayında yapılacak maaş artışlarını bekliyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye İstatistik Kurumu’nun verileri ve piyasa katılımcıları anketine dayanarak yaptığı hesaplamalarla en düşük emekli maaşına dair tahminini açıkladı.
SGK uzmanı Özgür Erdursun rakam verdi: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Temmuzda yapılacak zamlarla birlikte SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklilerine enflasyon farkı yansıtılacak.
SGK uzmanı Özgür Erdursun rakam verdi: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Erdursun, TÜİK’in açıkladığı veriler ile piyasa beklentilerine göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 18.09, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 16.97 oranında zam yapılacağını ifade etti.
SGK uzmanı Özgür Erdursun rakam verdi: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

En düşük emekli maaşına ilişkin değerlendirmede bulunan Erdursun, “Mevcut en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL. Bu oranlarla birlikte temmuz ayında en düşük maaş yaklaşık 17 bin 86 liraya çıkabilir” dedi.
SGK uzmanı Özgür Erdursun rakam verdi: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAMI DAHA DÜŞÜK KALACAK

Memur emeklilerinin maaş artış oranının diğer emekli gruplarına göre daha düşük olacağını belirten Erdursun, “Memur emeklileri için yüzde 16.97 oranında bir artış bekleniyor” ifadelerini kullandı.
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