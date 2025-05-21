SGK uzmanı Özgür Erdursun rakam verdi: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Özgür Erdursun, Türkiye İstatistik Kurumu’nun verileri ve piyasa katılımcıları anketine dayanarak yaptığı hesaplamalarla en düşük emekli maaşına dair tahminini açıkladı. Milyonlarca emekli, temmuz ayında yapılacak maaş artışlarını bekliyor. SGK uzmanı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun verileri ve piyasa katılımcıları anketine dayanarak yaptığı hesaplamalarla en düşük emekli maaşına dair tahminini açıkladı.

Temmuzda yapılacak zamlarla birlikte SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklilerine enflasyon farkı yansıtılacak.

Erdursun, TÜİK’in açıkladığı veriler ile piyasa beklentilerine göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 18.09, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 16.97 oranında zam yapılacağını ifade etti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK? En düşük emekli maaşına ilişkin değerlendirmede bulunan Erdursun, “Mevcut en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL. Bu oranlarla birlikte temmuz ayında en düşük maaş yaklaşık 17 bin 86 liraya çıkabilir” dedi.