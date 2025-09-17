SGK uzmanı tarih verdi: Kademeli emeklilik ne zaman gündeme gelecek?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının ardından milyonlarca çalışan, kademeli emeklilik gelişmelerini yakından takip ediyor. Özellikle 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi yapanlar, yaş şartındaki fark nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını ifade ediyor.

SGK Uzmanı İsa Karakaş’ın canlı yayında yaptığı açıklamalar ise beklentilere yeniden umut oldu. Karakaş, düzenlemenin yalnızca EYT kapsamıyla sınırlı kalmayabileceğini, borçlanmalar ve staj sigortasının da kapsama dahil edilebileceğini belirtti.

BORÇLANMA VE STAJ SİGORTASI ÖNE ÇIKIYOR

Karakaş, askerlik borçlanması ve kadınların staj sigortası gibi konuların kademeli emeklilik kapsamında değerlendirilebileceğini söyledi. Örneğin sigorta başlangıcı 2009 veya 2020 olan kadın çalışanlar, daha önceki staj sigortaları sayesinde bu düzenlemeden yararlanabilir.

2008’deki sosyal güvenlik reformu ile planlanan uzun geçiş süresi ise çalışanlar için yeni mağduriyetler doğuruyor. Mayıs 2008’de işe başlayan bir kişi, kademeli sisteme göre 2035’e kadar emekli olmayı beklemek zorunda kalıyor. Bu durum, uzmanlar tarafından “çukur etkisi” olarak tanımlanıyor.

DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRER?

Karakaş, kademeli emeklilik düzenlemesinin doğrudan 4,3–4,4 milyon kişiyi ilgilendirdiğini, dolaylı olarak ise aileleriyle birlikte yaklaşık 10 milyon vatandaşı etkileyebileceğini vurguladı. Ancak böyle büyük bir düzenlemenin 2025 yılında yürürlüğe girmesi mümkün görünmüyor.

Uzman, yasanın en erken 2027’de, seçim dönemine yakın bir zamanda gündeme gelmesini öngörüyor.

KAMUOYUNUN BEKLENEN ETKİSİ

Sosyal medya ve haber mecralarında yoğun şekilde gündeme taşınan kademeli emeklilik talebi, kamuoyunda baskı unsuru oluşturuyor. Taleplerin artmasıyla birlikte düzenlemenin hükümetin öncelikli gündem maddelerinden biri haline gelmesi bekleniyor.

BEKLEYEN ÇALIŞANLAR NE YAPMALI?

Uzmanlar, kademeli emeklilik kısa vadede çıkmasa da, kamuoyu baskısı ve seçim atmosferinin süreci hızlandırabileceğini belirtiyor. Çalışanların borçlanma haklarını doğru şekilde takip etmeleri ve sigorta girişlerini düzenli kontrol etmeleri, yasanın yürürlüğe girdiği anda avantaj sağlayabilir.