SGK uzmanı uyardı: Başvuru yapmayanlar maaşını kaybedebilir!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaşlılık, malullük, geçici ve sürekli iş göremezlik geliri gibi çeşitli sosyal güvenlik hakları sağlıyor. Ancak bu gelir ve aylıklar uzun süre alınmazsa hukuki ve idari sonuçlar doğabiliyor. SGK, sigortalılık statüsüne ve gelir türüne göre farklı zaman aşımı süreleri uyguluyor.

2008 ÖNCESİ ÖDEMELERDE 5 YIL ZAMAN AŞIMI

SGK uzmanı İsa Karakaş’ın aktardığına göre, özellikle 2008 Ekim öncesi SSK ve BAĞ-KUR kapsamında bağlanan gelir ve aylıklarda, 5 yıl içinde tahsil edilmeyen ödemeler zaman aşımına uğruyor. SGK Kanunu gereği, bu tarihten önce bağlanan ödemelerde 5 yıllık sürenin dolup dolmadığı kontrol edilerek ödeme yapılıyor. Süre dolduğunda ilgili dönem ödemeleri gerçekleştirilmiyor.

MEMURLARDA DA BENZER UYGULAMA

Memur sigortalılarında (4/1-c kapsamı) vazife malullüğü ve ölüm aylıklarında da benzer 5 yıllık zaman aşımı süresi bulunuyor. Başvurular ölüm tarihini takip eden ay başından itibaren değerlendiriliyor; gecikme halinde ise sadece başvuru tarihinden geriye dönük 5 yıllık ödemeler yapılabiliyor, süresi geçen dönemlere ödeme yapılmıyor.

2008 SONRASI ÖDEMELERDE ZAMAN AŞIMI YOK

Özetle, 2008’den önce emekli olan ve uzun süre maaş tahsil etmeyen kişilerde, SGK önce maaşın zaman aşımına uğrayıp uğramadığına bakıyor. 5 yıl geçtiyse ödeme yapılmıyor geçmediyse ödeme gerçekleştiriliyor. 2008’den sonra bağlanan maaşlarda ise zaman aşımı uygulanmıyor.

GAİPLİKTE 5 YIL İÇİNDE BAŞVURU ZORUNLU

Gaiplik durumunda hak sahipleri, mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren 5 yıl içinde SGK’ya başvurmak zorunda. Bu süre içinde başvuru yapılmazsa sadece geriye dönük 5 yıllık maaş ödemesi yapılabiliyor.

Toptan ödeme ve diğer haklar için de aynı süre geçerli olduğundan yurttaşların yasal başvuru sürelerini dikkatle takip etmesi gerekiyor.