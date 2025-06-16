SGK uzmanı uyardı: O emekliler daha düşük maaş alacak!

Türkiye'deki memur sayısı 5 milyon 243 bini aştı. Özellikle emeklilikte elde edilen haklar, çalışanlar arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor. Uzmanlara göre, 1 Ekim 2008 sonrası memur olanlar ciddi kayıplarla karşı karşıya.

MEMUR SAYISINDA HIZLI ARTIŞ Son yıllarda Türkiye’deki memur sayısı hızlı şekilde arttı. Yılın ilk aylarında açıklanan verilere göre, ülkedeki toplam memur sayısı 5 milyon 243 bini geride bıraktı.

2008 SONRASI MEMURLAR HAK KAYBI YAŞIYOR Memur maaşlarının yanı sıra, emeklilikte sağlanan özlük hakları da gündemdeki yerini koruyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, özellikle 1 Ekim 2008 sonrası memur olanların birçok yasal haktan mahrum kaldığını belirtti.

EK ÖDEMELER EMEKLİLİĞE YANSIMIYOR “1/10/2008 tarihine kadar memur olanlar eski memurdur ve 5434 sayılı yasaya tabidir. Bu tarihten sonra memur olanlar ise 5510 sayılı yasaya göre yeni memur olarak kabul edilir” diyen Erdursun’a göre, çalışırken maaşlar aynı sistemle belirlense de emeklilikte büyük farklar ortaya çıkıyor.

Yeni memurların maaşının önemli bir kısmı ek ödemelerden oluştuğu için brüt maaş daha düşük kalıyor. Bu da emeklilik hesaplamasında dezavantaj oluşturuyor. Eski memurların aksine, yeni memurların emekli maaşları brüt ücret esas alınarak SSK sistemi gibi hesaplanıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA DÜŞEBİLİRLER Erdursun, “1/10/2008 ve sonrasında memur olanlar, emekli olduklarında en düşük maaşa kadar gerileyebilir. Hatta bazıları, hazine desteğiyle belirlenen en düşük emekli aylığını almak zorunda kalabilir” uyarısında bulundu.

Bu durum, yıllardır memurların SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine kıyasla sahip olduğu avantajların yeni dönemde ortadan kalktığını gösteriyor. Emekli maaşları zamanla asgari seviyede birleşiyor.

İSTEĞE BAĞLI PRİM ÖDEME HAKKI ESKİ MEMURLARA AİT 5434 sayılı yasa kapsamında 1 Ekim 2008 öncesi memur olanlar, istifa etmeleri halinde 6 ay içinde başvurarak isteğe bağlı 4/C primi ödeyebiliyor. Ancak yeni sistemdeki memurların böyle bir hakkı bulunmuyor.

İKRAMİYE HAKKI DA SINIRLANDIRILDI Erdursun, 1 Ekim 2008 öncesi memur olanların, 10 yılı doldurup memuriyetten ayrıldıktan sonra bile ikramiye alma hakkına sahip olduğunu, ancak yeni memurların bu hakka sahip olmadığını vurguladı.

1/10/2008 ve sonrasında memur olanların talep ettikleri 3600 ek gösterge, çalışırken ve ikramiyede işe yarar; ancak emekli aylığında hiçbir etkisi yoktur” diyen Erdursun, bu konuda memur sendikalarının adım atması gerektiğini belirtti. ” diyen Erdursun, bu konuda memur sendikalarının adım atması gerektiğini belirtti.