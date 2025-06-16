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SGK uzmanı uyardı: O emekliler daha düşük maaş alacak!
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SGK uzmanı uyardı: O emekliler daha düşük maaş alacak!

16.06.2025 09:40:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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SGK uzmanı uyardı: O emekliler daha düşük maaş alacak!

Memur sayısı kaç? Emekli maaşları neden düşük? 2008 sonrası memurları neler bekliyor? Hak kayıpları nelerdir? Hangi emekliler daha düşük maaş alacak? SGK uzmanı uyardı. İşte ayrıntılar...

SGK uzmanı uyardı: O emekliler daha düşük maaş alacak!
Türkiye'deki memur sayısı 5 milyon 243 bini aştı. Özellikle emeklilikte elde edilen haklar, çalışanlar arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor. Uzmanlara göre, 1 Ekim 2008 sonrası memur olanlar ciddi kayıplarla karşı karşıya.
SGK uzmanı uyardı: O emekliler daha düşük maaş alacak!

MEMUR SAYISINDA HIZLI ARTIŞ

Son yıllarda Türkiye’deki memur sayısı hızlı şekilde arttı. Yılın ilk aylarında açıklanan verilere göre, ülkedeki toplam memur sayısı 5 milyon 243 bini geride bıraktı.
SGK uzmanı uyardı: O emekliler daha düşük maaş alacak!

2008 SONRASI MEMURLAR HAK KAYBI YAŞIYOR

Memur maaşlarının yanı sıra, emeklilikte sağlanan özlük hakları da gündemdeki yerini koruyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, özellikle 1 Ekim 2008 sonrası memur olanların birçok yasal haktan mahrum kaldığını belirtti.
SGK uzmanı uyardı: O emekliler daha düşük maaş alacak!

EK ÖDEMELER EMEKLİLİĞE YANSIMIYOR

1/10/2008 tarihine kadar memur olanlar eski memurdur ve 5434 sayılı yasaya tabidir. Bu tarihten sonra memur olanlar ise 5510 sayılı yasaya göre yeni memur olarak kabul edilir” diyen Erdursun’a göre, çalışırken maaşlar aynı sistemle belirlense de emeklilikte büyük farklar ortaya çıkıyor.
SGK uzmanı uyardı: O emekliler daha düşük maaş alacak!
Yeni memurların maaşının önemli bir kısmı ek ödemelerden oluştuğu için brüt maaş daha düşük kalıyor. Bu da emeklilik hesaplamasında dezavantaj oluşturuyor. Eski memurların aksine, yeni memurların emekli maaşları brüt ücret esas alınarak SSK sistemi gibi hesaplanıyor.
SGK uzmanı uyardı: O emekliler daha düşük maaş alacak!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA DÜŞEBİLİRLER

Erdursun, “1/10/2008 ve sonrasında memur olanlar, emekli olduklarında en düşük maaşa kadar gerileyebilir. Hatta bazıları, hazine desteğiyle belirlenen en düşük emekli aylığını almak zorunda kalabilir” uyarısında bulundu.
SGK uzmanı uyardı: O emekliler daha düşük maaş alacak!
Bu durum, yıllardır memurların SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine kıyasla sahip olduğu avantajların yeni dönemde ortadan kalktığını gösteriyor. Emekli maaşları zamanla asgari seviyede birleşiyor.
SGK uzmanı uyardı: O emekliler daha düşük maaş alacak!

İSTEĞE BAĞLI PRİM ÖDEME HAKKI ESKİ MEMURLARA AİT

5434 sayılı yasa kapsamında 1 Ekim 2008 öncesi memur olanlar, istifa etmeleri halinde 6 ay içinde başvurarak isteğe bağlı 4/C primi ödeyebiliyor. Ancak yeni sistemdeki memurların böyle bir hakkı bulunmuyor.
SGK uzmanı uyardı: O emekliler daha düşük maaş alacak!

İKRAMİYE HAKKI DA SINIRLANDIRILDI

Erdursun, 1 Ekim 2008 öncesi memur olanların, 10 yılı doldurup memuriyetten ayrıldıktan sonra bile ikramiye alma hakkına sahip olduğunu, ancak yeni memurların bu hakka sahip olmadığını vurguladı.
SGK uzmanı uyardı: O emekliler daha düşük maaş alacak!
1/10/2008 ve sonrasında memur olanların talep ettikleri 3600 ek gösterge, çalışırken ve ikramiyede işe yarar; ancak emekli aylığında hiçbir etkisi yoktur” diyen Erdursun, bu konuda memur sendikalarının adım atması gerektiğini belirtti.
SGK uzmanı uyardı: O emekliler daha düşük maaş alacak!

YASAL DÜZENLEME ŞART

Erdursun son olarak, “Bu yazdıklarımı 1/10/2008 ve sonrasında memur olanların büyük kısmı bilmiyor. Emekli olduklarında asgari ücretle çalışan bir SSK emeklisi kadar maaş alacaklar. Yasal bir düzenleme yapılmazsa ciddi mağduriyetler yaşanacak” uyarısında bulundu.
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