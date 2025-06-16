SGK uzmanı uyardı: O emekliler daha düşük maaş alacak!

MEMUR SAYISINDA HIZLI ARTIŞ
Son yıllarda Türkiye’deki memur sayısı hızlı şekilde arttı. Yılın ilk aylarında açıklanan verilere göre, ülkedeki toplam memur sayısı 5 milyon 243 bini geride bıraktı.
2008 SONRASI MEMURLAR HAK KAYBI YAŞIYOR
Memur maaşlarının yanı sıra, emeklilikte sağlanan özlük hakları da gündemdeki yerini koruyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, özellikle 1 Ekim 2008 sonrası memur olanların birçok yasal haktan mahrum kaldığını belirtti.
EK ÖDEMELER EMEKLİLİĞE YANSIMIYOR
“1/10/2008 tarihine kadar memur olanlar eski memurdur ve 5434 sayılı yasaya tabidir. Bu tarihten sonra memur olanlar ise 5510 sayılı yasaya göre yeni memur olarak kabul edilir” diyen Erdursun’a göre, çalışırken maaşlar aynı sistemle belirlense de emeklilikte büyük farklar ortaya çıkıyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA DÜŞEBİLİRLER
Erdursun, “1/10/2008 ve sonrasında memur olanlar, emekli olduklarında en düşük maaşa kadar gerileyebilir. Hatta bazıları, hazine desteğiyle belirlenen en düşük emekli aylığını almak zorunda kalabilir” uyarısında bulundu.
İSTEĞE BAĞLI PRİM ÖDEME HAKKI ESKİ MEMURLARA AİT
5434 sayılı yasa kapsamında 1 Ekim 2008 öncesi memur olanlar, istifa etmeleri halinde 6 ay içinde başvurarak isteğe bağlı 4/C primi ödeyebiliyor. Ancak yeni sistemdeki memurların böyle bir hakkı bulunmuyor.
İKRAMİYE HAKKI DA SINIRLANDIRILDI
Erdursun, 1 Ekim 2008 öncesi memur olanların, 10 yılı doldurup memuriyetten ayrıldıktan sonra bile ikramiye alma hakkına sahip olduğunu, ancak yeni memurların bu hakka sahip olmadığını vurguladı.
YASAL DÜZENLEME ŞART
Erdursun son olarak, “Bu yazdıklarımı 1/10/2008 ve sonrasında memur olanların büyük kısmı bilmiyor. Emekli olduklarında asgari ücretle çalışan bir SSK emeklisi kadar maaş alacaklar. Yasal bir düzenleme yapılmazsa ciddi mağduriyetler yaşanacak” uyarısında bulundu.