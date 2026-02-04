SGK uzmanından asgari ücrete ara zam ve bayram ikramiyesi açıklaması: 'Temmuz ayında yapılması...'

Asgari ücretle geçinen vatandaşların artan hayat pahalılığı karşısında ciddi sıkıntı yaşadığını belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş katıldığı canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu. Mevcut ekonomik tabloya işaret eden Karakaş, temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılma ihtimalinin giderek güçlendiğini söyledi.

Canlı yayındaki açıklamalarında emeklileri de gündemine alan Karakaş, bayram ikramiyelerine ilişkin net ifadeler kullandı. Emeklilerden asgari ücretlilere kadar geniş bir kesimi ilgilendiren başlıklara değinen Karakaş, ekonomik göstergelerin önümüzdeki dönemde yeni düzenlemeleri zorunlu kılabileceğini vurguladı.

KİRA ARTIŞLARI ASGARİ ÜCRETİ AŞTI

Kira artış oranlarına dikkat çeken Karakaş, “Kira zam oranı yüzde 33,98 olarak açıklandı. Bu rakama bakıldığında, artış oranının asgari ücret zammının üzerinde olduğu açıkça görülüyor” dedi.

Asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak belirlendiğini hatırlatan Karakaş, ocak ayı enflasyon verilerinin ardından asgari ücretin daha cebe girmeden reel olarak eridiğini ifade etti.

Karakaş, “Ocak ayı enflasyonuna baktığımızda asgari ücretin alım gücü ciddi biçimde düşmüş durumda. İşçiler henüz asgari ücreti almadan 1.358 TL’si buharlaştı” ifadelerini kullandı.

“TEMMUZ AYINDA ARA ZAM GELİR”

Ara zam tartışmalarına da değinen Karakaş, tamamlayıcı emeklilik sisteminin devreye alınmasının gündemde olduğunu ve bu kapsamda yüzde 3’lük asgari ücret kesintisinin tartışıldığını hatırlattı. Tüm bu gelişmelerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Karakaş, temmuz ayında ara zammın kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

“Henüz ocak zammı yeni yapılmış olsa da olumsuz tepkiler hükümet tarafından biliniyor. Bu nedenle temmuz ayında bir ara zam yapılması artık kaçınılmaz görünüyor” diyen Karakaş, yasal açıdan da herhangi bir engel bulunmadığını belirtti.

Karakaş, “Ocak ayında enflasyon oranında bir güncelleme yapılmıştı. Mevzuat açısından temmuz ayında yeniden bir düzenleme yapılmasının önünde engel yok. Benim beklentim temmuz ayında mutlaka bir gelişme olacağı yönünde” dedi.

ÖZEL SEKTÖR ZAMLARI ÜCRETLERİ BASKILIYOR

Özel sektör zamlarına da değinen Karakaş, “Büyük işyerleri dahil olmak üzere özel sektörde yapılan zamların büyük bölümünün asgari ücret seviyesinde kaldığını görüyoruz. Bu durum yalnızca asgari ücretlileri değil, tüm ücretli çalışanları ciddi şekilde sarstı” şeklinde konuştu.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ GÜNDEMDE

Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesine ilişkin kulis bilgileri de paylaşan Karakaş, geçtiğimiz haftadan sonra Ankara’da çeşitli temaslarda bulunduğunu söyledi. Karakaş, “Yüzde 25’lik artış formülü şu an ağırlık kazanmış durumda” dedi.

İsa Karakaş, bayram ikramiyesi konusunda yetkinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda olduğunu belirterek, yaklaşık 17 milyon emekli ve hak sahibi bulunduğunu hatırlattı. Bu nedenle ikramiye tutarının çok yüksek olmasının zor olduğunu ifade eden Karakaş, öngörülen tutarın en fazla 5 bin TL seviyesinde olabileceğini, cumhurbaşkanının devreye girmesi durumunda ise bu rakamın 6 bin TL’ye kadar çıkabileceğini söyledi. Kurban bayramında da aynı tutarın ödenmesinin beklendiğini dile getirdi.

SGK BORÇLARINA KADEMELİ ÖDEME KOLAYLIĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) borcu olanlara yönelik yeni düzenlemelere de değinen Karakaş, önemli bir kolaylık sağlandığını belirtti. Daha önce yüzde 10 peşin ödeme şartı bulunduğunu hatırlatan Karakaş, “Yeni düzenlemeyle bu koşul hafifletildi. Borç kaç taksite bağlanırsa bağlansın, peşin ödenecek tutar sadece bir taksit ile sınırlı olacak” dedi.

Borçların 36 aya kadar taksitlendirilebileceğini aktaran Karakaş, eski borçlar nedeniyle sicili bozuk görünen vatandaşların da bu düzenlemelerle rahatlayacağını ifade etti. “Mevcut düzenlemelerle devlet elinden gelenin en iyisini yaptı” değerlendirmesinde bulundu.

ESNAF İÇİN YENİ YAPILANDIRMA BEKLENTİSİ

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, esnaf ve sanatkârların vergi borçlarına ilişkin beklentilere de dikkat çekti. Sahadan gelen taleplerin yeni bir yapılandırma düzenlemesine işaret ettiğini belirten Karakaş, özellikle küçük esnafın borç yükü nedeniyle rahatlatıcı bir adım beklediğini söyledi.