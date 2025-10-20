SGK uzmanından çalışan ve emeklilere uyarı: Maaşlara prim ve borç kesintisi uygulanabilir!

Vergi ve sosyal güvenlik alanında önemli değişiklikler içeren 36 maddelik “Torba Kanun” teklifi, “Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu.

BAĞ-KUR VE HİZMET BORÇLANMALARI

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, söz konusu teklifin çalışanlar, emekliler ile SSK ve BAĞ-KUR kapsamındaki tüm sigortalıları yakından ilgilendiren düzenlemeler barındırdığını belirterek detaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, "Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında hizmetlerin yeniden ihya (canlandırma) edilip eksik primleri doldurmak suretiyle emeklilik şartları sağlanmaktadır. Hâlen durdurulan Bağ-Kur sigortalılık süreleri sonradan yüzde 34,75 oranında prim ödenerek ihya edilebilmektedir. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte bu oran yüzde 45’e yükseltilmektedir" ifadelerini kullandı.

Hizmet borçlanması prim oranları yurtdışı borçlanmalar hariç yüzde 32 oranında uygulandığını belirten Karakaş, "Torba Kanun”la doğum borçlanması hariç askerlik borçlanması ve diğer yurtiçi borçlanma prim oranlarının yüzde 32’den yüzde 45'e çıkarılacağını ifade etti.

BORÇLARIN MAAŞTAN KESİLMESİ VE DEVLET KATKISI

Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanların, genel sağlık sigortası primi dâhil kendi sigortalılığı ve/veya hak sahibi olduğu kişinin sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin gecikme cezası ve zammı borcu bulunanların bu borçlarının, gelir veya aylıklardan yüzde 25 oranını geçmemek üzere kesinti yapılarak tahsil edilmesi sağlanacak.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yüzde 30 oranında olan devlet katkısıyla ilgili olarak; bu katkı tutarının yüzde 50 seviyesine kadar yükseltilmesi ve sıfıra kadar düşürülmesi yönünde cumhurbaşkanına yetki verilecek.

SGK PRİM ORANLARI VE TEŞVİKLER

Ayrıca Karakaş, toplamda yüzde 34,75 oranındaki SGK prim oranlarının yüzde 1 oranında artırılarak yüzde 35,75’e yükseltileceğini belirtti. İmalat sektörü dışında kalan bütün sektörler için 5 puanlık sigorta prim indiriminin bir puan düşürülerek 4 puan olarak uygulanması yönünde değişiklik yapılacak.

Yeni “Torba Kanun” ile tekrar imalat sektörü dışında kalan bütün sektörlerde teşviklerin yüzde 4 yerine yüzde 2 olarak uygulanması öngörülüyor. Prime esas kazanç üst sınırı 9 kata çıkarılacak. Bu düzenleme dolaylı olarak işverenlere maliyet olarak yansıyacak. 2018 yılından beri belirli şartlarla genç müteşebbislere verilmekte olan Bağ-Kur prim teşvikleri ise tamamen kaldırılacak.