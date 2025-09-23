SGK uzmanından dikkat çeken zam tahmini: 'Bu nedenle asgari ücrette...'

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları netleşirken, milyonlarca asgari ücretli de yeni yıl artışını bekliyor. 2025 için yüzde 30 zamlanan asgari ücret konusunda gözler yeniden Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrilmiş durumda. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2026 yılına dair öngörülerini paylaştı.

'EN DÜŞÜK MAAŞ KİRAYA YETMİYOR'

Bir televizyon yayınında değerlendirmelerde bulunan Erdursun, hükümetin enflasyonu düşürmeye çalıştığını ancak halkın alım gücünün gerilemeye devam ettiğini vurguladı. “Bugün en düşük emekli aylığı 16 bin 881 lira. En düşük kira ise 20 bin lira. Yani emekli maaşı kiraya bile yetmiyor” ifadelerini kullandı.

İşverenin çalışanına ek ödeme yapmak istediğinde devletin yüksek vergi aldığını hatırlatan Erdursun, “Bu sistem değişmedikçe refah seviyesini yükseltmek mümkün değil” dedi.

SEYYANEN ZAM VE VERGİ DÜZENLEMESİ

Enflasyonun tek başına sıfırlanmasının alım gücünü yükseltmeyeceğini söyleyen Erdursun, çözüm için farklı adımlar önerdi. “Maaşların enflasyon oranının üzerinde artırılması, seyyanen artış yapılması, vergilerin azaltılması ve sigorta primlerinin düşürülmesi şart. Ancak bu şekilde çalışanlara gerçek destek sağlanabilir” dedi.

'ASGARİ ÜCRETE EN AZ YÜZDE 20 ZAM OLUR'

Asgari ücret için net tahminini açıklayan Erdursun, yılbaşında en az yüzde 20 zam yapılacağını öngördü. Erdursun, “Devlet, işverene ek yük getirmeden bu artışı fon kaynaklarıyla desteklemeli. Böylece hem çalışan hem işveren korunabilir” diye konuştu.

MEMUR VE EMEKLİLERİN ZAM BEKLENTİLERİ

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 civarında gerçekleşmesini beklediğini belirten Erdursun, “SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 12, memur ve memur emeklileri için yüzde 18 zam bekleniyor. 2026 hedefi ise yüzde 16 enflasyon. Bu nedenle asgari ücrette yüzde 20 civarında artış ihtimali güçlü” değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut 22 bin 104 lira olan asgari ücret, 2026 yılında en az yüzde 20 zamla 26 bin 524 liraya yükselecek.