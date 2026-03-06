SGK uzmanından kritik emekli bayram ikramiyesi çıkışı: 'Her an bir artış yapılması mümkün'

Ekonomik düzenlemeleri içeren 19 maddelik Torba Kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Teklifte vergi düzenlemelerinin yanı sıra çalışma hayatını ilgilendiren önemli başlıklar yer alıyor. SGK uzmanı İsa Karakaş, milyonlarca emekli ve çalışanın yakından takip ettiği Torba Kanun teklifinin ayrıntılarını kaleme aldı.

Meclis’e sunulan Torba Kanun teklifinin toplam 19 maddeden oluştuğu belirtiliyor. Ekonomik düzenlemeleri de kapsayan teklif, yeni vergi düzenlemelerinin yanı sıra çalışma hayatını yakından ilgilendiren maddeler içeriyor.

Teklifte özellikle İşsizlik Sigortası Fonu ve sosyal güvenlik prim matrahına ilişkin önemli değişiklikler öngörülüyor. Söz konusu düzenlemelerin, çalışma hayatında bazı uygulamaları doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilerin bayram ikramiyesine bu yıl zam yapılmayacağını ifade etmişti. Bu açıklama, milyonlarca emeklinin gündeminde geniş yer buldu.

Öte yandan İsa Karakaş, konuyla ilgili değerlendirmesinde ikramiye artışı ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını belirtti.

Karakaş, bayram ikramiyesine ilişkin düzenlemenin Torba Kanun teklifinde yer almadığını ancak Meclis sürecinde değişiklik yapılabileceğini ifade etti.

İsa Karakaş yazısında şu değerlendirmede bulundu:

Milyonlarca emekli ve çalışanın büyük bir merakla beklediği “Torba Kanun” teklifi nihayet TBMM’ye sunuldu. Ekonomik düzenlemeleri de kapsayan bu teklif toplam 19 maddeden oluşuyor. Söz konusu Torba Kanun; yeni vergi düzenlemelerinin yanı sıra çalışma hayatını yakından ilgilendiren kritik maddeler içeriyor. Özellikle İşsizlik Sigortası Fonu ve sosyal güvenlik prim matrahı gibi konularda önemli değişiklikler öngörülüyor.

Diğer yandan bu Torba Kanunda kesin olarak yer alması beklenen Ramazan Bayramı İkramiyesinin artırılmasına ilişkin düzenlemeye “savaş” gerekçesiyle maalesef yer verilmedi. Ancak karamsarlığa gerek yok. Her an bir önerge ile artış yapılmasının mümkün olduğunu belirtelim.