SGK uzmanından seyyanen zam açıklaması: Emekli maaşlarında çözüm intibak!

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarının hesaplanma sisteminde yapılan değişikliklerin mevcut sorunların odağında yer aldığını belirtti. Kök maaş uygulaması ve aylık bağlanma oranlarındaki (ABO) düşüş nedeniyle emekliler arasında derin gelir uçurumları oluştuğunu ifade eden Erdursun, sistemin karmaşıklığının yurttaşların taleplerini her geçen gün artırdığını dile getirdi.

KALICI ÇÖZÜM: İNTİBAK DÜZENLEMESİ

Mevcut maaş farklılıklarını gidermek için en somut önerisini paylaşan Erdursun, hükümetin hızlı bir adım atması durumunda seyyanen zam yapılabileceğini ancak bunun sadece günü kurtaracağını savundu. Uzman isim, asıl kapsamlı çözümün intibak düzenlemesi olduğunu ve bu hamlenin 2026 yılı Temmuz ayına kadar hayata geçirilebileceğini açıkladı. Erdursun'a göre, sosyal güvenlik sisteminin dengesi için kayıt dışı istihdamla mücadele ve prim ödeyen çalışan sayısının artırılması kritik önem taşıyor.

SEYYANEN ZAM VE İNTİBAK ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR

Emeklilerin merak ettiği kavramsal farklara açıklık getiren Erdursun, seyyanen artışın tüm emekli maaşlarına miktar gözetmeksizin aynı tutarda ekleme yapılması anlamına geldiğini belirtti. Buna karşın intibak düzenlemesi, farklı dönemlerde emekli olanlar arasındaki maaş eşitsizliklerini gidermeyi hedefleyen, sistemin sürdürülebilirliği ve adaletini sağlayan köklü bir yapılandırmadır. Kısa vadede köklü bir reform beklentisinin düşük olduğunu da sözlerine ekledi.