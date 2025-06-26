SGK uzmanından temmuz zammı açıklaması: Ne kadar artış yapılacak?

Asgari ücret, emekli maaşları ve çalışanlara yönelik enflasyon farkı artışı konularında merak edilenler gündemdeki yerini koruyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2024 yılı için maaş artışı beklentilerini değerlendirerek enflasyonla mücadeleye dair önerilerde bulundu.

Erdursun, kaleme aldığı yazıda, asgari ücret ve emekli maaşlarına dair son gelişmeleri paylaştı. Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmasını beklemediğini belirten Erdursun, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için ise yüzde 15 oranında enflasyon farkı artışı öngördüğünü ifade etti.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM BEKLENTİSİ ZAYIF KALDI

2024’te yalnızca ocak ayında zam yapıldığını hatırlatan Erdursun, yılın ikinci yarısında asgari ücretin sabit kaldığını, 2025 ocak ayında ise yüzde 30’luk bir artışın planlandığını söyledi.

Asgari ücretin düşük tutulmasının amacının enflasyonu kontrol altına almak, kamu harcamalarını sınırlamak ve döviz talebini azaltmak olduğunu dile getiren Erdursun, bu politikanın dar gelirli kesimi olumsuz etkileyebileceğini ve uzun vadede ekonomik yavaşlamaya neden olabileceğini vurguladı.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE ÜRETİM VE REFORM VURGUSU

Enflasyonla mücadelenin sadece fiyat kontrolleriyle değil, üretimin artırılması ve yapısal reformların hayata geçirilmesiyle sağlanabileceğini söyleyen Erdursun, ücret artışlarının da dengeli şekilde planlanması gerektiğini belirtti.

Erdursun, emekli maaşları ile çalışan ücretlerinde yapılacak dengeli artışların kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kritik rol oynayacağını belirterek, bu adımlar sayesinde enflasyonun daha sürdürülebilir biçimde kontrol altına alınabileceğini ifade etti.