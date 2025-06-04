SGK uzmanından yeni düzenleme uyarısı: 'Çok büyük cezalar uygulanıyor'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, maaş, prim, ikramiye ve benzeri tüm ödemelerin banka aracılığıyla yapılmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yaptı. Yeni düzenleme, 4 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÜÇ İŞÇİ SINIRI GETİRİLDİ

Daha önce beş ve daha az çalışanı bulunan işyerlerinde maaş ödemeleri elden yapılabiliyordu. Ancak yapılan değişiklikle bu sayı düşürüldü. 1 Temmuz 2025 itibarıyla yalnızca üç ya da daha az işçi çalıştıran işyerleri maaş ödemesini nakit yapabilecek.

SOSYAL GÜVENLİK UZMANINDAN UYARI

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, düzenlemeye ilişkin değerlendirmesinde işverenleri uyardı. Erdursun, “Çok ciddi cezalar uygulanıyor” diyerek elden ödeme yapan işyerlerinin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

ELDEN ÖDEME YAPAN İŞVERENİ NELER BEKLİYOR?

Buna göre; işverenin elden ücret ödediği her bir ay için işyerine iki asgari ücret tutarından idari para cezası uygulanacak.

Durumun denetim sonucu tespit edilmesi halinde ücret bordroları ve işletmenin tutmuş olduğu yevmiye defteri geçersiz sayılacak ve her bir geçersizlik hali için işyerine yarım asgari ücret tutarında (12 asgari ücret tutarını geçemez) idari para cezası uygulanacak.

İşçilere elden ödeme yapıldığının tespit edildiği yıllar için işyerinin almış olduğu 'Asgari Ücret Desteği' iptal edilecek ve ilgili tutarlar yasal faizi ile SGK’ya geri iade edilecek.

İşveren, eksik bildirdiği prim ve vergileri gecikme zammı ile birlikte ilgili kurumlara ödemek zorunda kalacak.

Nakit olarak ödenen ücretin ödenmediği iddiası sonrası çalışana yeniden ücret ödenmesi söz konusu olabilecek.

CEZALAR SADECE MALİ DEĞİL

Yeni uygulama sadece para cezaları ile sınırlı kalmıyor. Elden ödeme yapan işverenler teşviklerden de mahrum kalıyor. Ücretlerin banka aracılığıyla yatırılmaması durumunda işyerlerinin muhasebe kayıtları geçersiz sayılıyor ve işveren birçok hak kaybı ile karşı karşıya kalıyor.