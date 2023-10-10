SGK’de açık rekoru kırıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yedi aydaki açığı 29.1 milyar TL’yi geçerek rekor kırdı. Aktif/pasif dengesi bozulan SGK’nin finansman açığı büyüyor.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 10.10.2023 - 04:00
SGK’de açık rekoru kırıldı
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CHP TBMM Grubu Haftalık Ekonomi Raporu’nda, sosyal güvenlik sistemindeki gelişmelere yer verildi.

Raporda, şu değerlendirmeler yer aldı:

  • Sosyal güvenlik sisteminde emekli aylığı alan kişi başına aktif çalışan sigortalı sayısını gösteren aktif/pasif oranı, temmuzda 1.7’ye kadar geriledi. Bu oran 2022 yılı sonunda 2’ye kadar yükselmişti.
  • SGK verilerine göre bu yılın ilk sekiz aylık döneminde kayıtlı aktif sigortalı sayısı EYT düzenlemesinin de etkisiyle 1 milyon 141 bin kişi azalarak 24 milyon 903 bin kişiye kadar geriledi. 
  • SGK’den aylık alanların sayısı ise dosya bazında 1 milyon 538 bin artarak 14 milyon 667 bin kişiye çıktı. Bu dosyalardan aylık ödenen kişi sayısı 15 milyon 468 bin kişi.
  • SGK’nin aktif/pasif dengesindeki bu düşüşün EYT’den emeklilikler arttıkça ve ekonomik durgunluk derinleştikçe artacak işsizlik yüzünden devam edeceği tahmin ediliyor.
  • Sistemin finansman açığı ise büyümeye devam ediyor. Geçen yıl ocak-temmuz döneminde 25.7 milyar lira olan SGK’nin finansman açığı bu yıl 29.1 milyar liraya yükseldi. Bu açık merkezi yönetim bütçesinden karşılanıyor.
  • Bütçeden finansman açığı ve diğer nedenlerle SGK’ye aktarılan para da geçen yıla göre yüzde 100 oranında artarak 451.3 milyar liraya yükseldi. 
  • SGK’nin mali tablolarında önümüzdeki aylarda daha hızlı bir bozulma yaşanması bekleniyor.

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