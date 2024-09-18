SGK'den 'çift ödeme iadesi' uyarısı: Bu e-postalara dikkat!

SGK, yurttaşlara "çift ödeme iadesi" adıyla sahte e-postalar gönderildiğini tespit etti. Kurum, bu tür dolandırıcılık amaçlı mesajlara itibar edilmemesi gerektiğini ve SGK'nin böyle bir işlem yapmadığını vurguladı. Yurttaşlardan kişisel bilgilerini paylaşmamaları istendi.

SGK'den 'çift ödeme iadesi' uyarısı: Bu e-postalara dikkat!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 18.09.2024 - 08:25

SGK'den yapılan açıklamada, son günlerde vatandaşlara "çift ödeme iadesi" konulu sahte e-postalar gönderildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Vatandaşların "Sosyal Güvenlik Kurumu Müşteri Hizmetleri" adıyla gönderilen bu tür sahte SMS ve e-postalara itibar etmemeleri istenen açıklamada, bu tür sahte e-postaların dolandırıcılık amacı taşıdığı ve kişisel bilgileri ele geçirmek üzere tasarlandığı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuzun 'çift ödeme iadesi' konulu herhangi bir işlemi yoktur. Ayrıca kurumumuz tarafından gönderilen SMS veya e-postalar sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır.

Mail yoluyla kişilerden IBAN ve kişisel bilgi talep edilmemektedir. Vatandaşlarımız şüpheli bir e-posta aldığında Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ALO 170 ve CİMER üzerinden bizimle irtibata geçebilir ya da Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Merkezlerimizden bilgi alabilirler."


Etiketler: #SGK #maaş

İlgili Haberler

Yargıdan 800 bin liralık ilaç için 'SGK ödesin' kararı

Yargıdan 800 bin liralık ilaç için 'SGK ödesin' kararı
Kulisler hareketlendi: Kredi kartlarına 'SGK' ayarı geliyor

Kulisler hareketlendi: Kredi kartlarına 'SGK' ayarı geliyor
SGK listeyi güncelledi: Erken emeklilik kapsamında değerlendirilen hastalıklar belli oldu

SGK listeyi güncelledi: Erken emeklilik kapsamında değerlendirilen hastalıklar belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler