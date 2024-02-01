Shell'in 2023 karı yüzde 29,1 azaldı

Shell, 2023'te 28,3 milyar dolar kâr açıkladı. Böylelikle Shell'in 2023'teki kârı önceki yıla göre yüzde 29,1 azaldı.

AA
Yayınlanma: 01.02.2024 - 14:31
Shell'in 2023 karı yüzde 29,1 azaldı
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Şirketin 2023 finansal sonuçlarına ilişkin açıklamasına göre, Shell'in geçen yılın son çeyreğindeki karı operasyonel performansın iyileştirilmesi ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretindeki artışla 7,3 milyar dolar oldu. Shell, bir önceki çeyrekte 6,2 milyar dolar kar sağlamıştı.

Şirketin 2023'teki karı ise önceki yıla göre yüzde 29,1 azalarak 28,3 milyar dolar oldu.

Shell 3,5 milyar dolarlık hisse geri alımı açıkladı. Söz konusu hisse geri alım programının bu yılın ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Shell Üst Yöneticisi (CEO) Wael Sawan, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, şirketin dördüncü çeyrekte güçlü performans gösterdiğini ve yılı iyileşme göstererek kapattığını belirterek, "2024 girerken daha az emisyonla daha fazla değer sunmaya odaklanarak organizasyonumuzu sadeleştirmeye devam ediyoruz. Shell, 2023'te hissedarlarına 23 milyar dolar geri ödeme yaptı. Kademeli temettü politikamız doğrultusunda Shell şimdi temettü oranını yüzde 4 artırıyor. Ayrıca önümüzdeki üç ay için 3,5 milyar dolarlık bir geri alım programı başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.


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