Shiba Inu'da büyük gün: Kraken'den yatırımcıları sevindiren açıklama

02 Kasım 2021 Salı, 11:37

Kripto Para piyasaları ekim ayından bu yana hareketli günler geçiriyor. Bitcoin ve Ethereum liderliğinde yükselişlere sahne olan kripto paraların en yüksek hacimlere ulaşanları arasında ilk 10'a giren Shiba Inu'de önemli gelişme yaşandı.

Şaka amacıyla ortaya çıkan Shiba Inu kısa sürede sıfırlarını atarak ilgiyi üzerine çekti. Şu anda Shiba Inu 0.00007013 dolar seviyesinde işlem görüyor. Shiba Inu'de yatırımcılar kendilerini 0.01 dolara yükseleceğine inandırdı.

KRAKEN SHİBA INU'YU LİSTEYE ALIYOR

Shiba Inu şimdi de dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Kraken'de yer alacak. Kraken, Shiba Inu'yu bugün işlem platformuna dahil edeceğini duyurdu.

Milyarder iş adamı Elon Musk'ın desteklediği Dogecoin'in yerini alması beklenen Shiba Inu son bir ayda yüzde 800'ün üzerinde prim yaptı. Ucuzluğu ile kripto para piyasasıyla ilgilenenlerin radarına giren Shiba Inu istikrarlı yükseliş grafiği sergiliyor.