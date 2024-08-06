Sıcak hava elektrik tüketimini artırdı!

Yayınlanma: 06.08.2024 - 13:09

Güncelleme: 06.08.2024 - 13:09

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden edinilen bilgiye göre, elektrik tüketiminde haziranda sıcak havalara bağlı artış temmuzda da devam etti.

Haziran ayını kavurucu havaların etkisinde geçiren Türkiye'de söz konusu durum geçen ay da devam etti.

Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisine göre, dünya genelinde 21 Temmuz Pazar günü kaydedilen yüzey hava sıcaklığı ortalaması 17,09 santigrat dereceyle yakın tarihte küresel ölçekte "en sıcak gün" olarak kayıtlara geçti.

Küresel ortalama yüzey sıcaklığı 22 Temmuz'da ise 17,15 dereceyle rekor tazeledi.

KLİMA KULLANIMI TÜKETİMİ ARTIRAN ETKENLERİN BAŞINDA

Türkiye'de bu dönemde sıcak havalara karşı soğutma ihtiyacına bağlı olarak klima kullanımı, elektrik tüketimini artıran etkenlerin başında geldi.

Temmuz ayı elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artışla 34 milyar 225 milyon 819 bin kilovatsaat oldu.

GÜNEŞ VE RÜZGARDAN ELEKTRİK ÜRETİMİNDE ARTIŞ YÜZDE 30 DAN FAZLA

Öte yandan, Türkiye'de elektrikte kurulu kapasite 31 Temmuz 2023'te 107 bin 465 megavat iken, bu yılın temmuz sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 3,4 artışla 111 bin 105 megavat olacak.

Bu dönemde, kurulu kapasitedeki artış da toplam üretime olumlu yansıdı. Sıcak havaların da etkisiyle elektrik üretimi yaklaşık yüzde 10 artışla 34 milyar 279 milyon 852 bin kilovatsaat olarak gerçekleşti.

Güneş ve rüzgarın elektrik üretimindeki payındaki artış dikkati çekti.

Güneş enerjisi santrallerinin elektrik üretimi yüzde 38,4 artışla 3 milyar 211 milyon 390 bin kilovatsaat, rüzgar enerjisi santrallerinin elektrik üretimi yüzde 34,5 artışla 4 milyar 128 milyon 383 bin kilovatsaat olarak hesaplandı.

Diğer kaynaklardan elektrik üretimi doğal gazda yüzde 14, taş kömüründe yüzde 14, linyitte yüzde 10 olarak kaydedildi.