Irak'a elektrik ihracatı 3 yıl sonra tekrar başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'a elektrik ihracatının yeniden başladığını duyurdu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Nisan'da gerçekleştirdiği Irak ziyaretinde beraberinde yer alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar hem Bağdat hem Erbil temasları kapsamında muhataplarıyla olası iş birliklerini masaya yatırdı.
Ziyaretten 3 ay sonra iki ülke, enerji alanında yeni bir adım attı. Türkiye, 3 yıllık bir aranın ardından Irak'a elektrik ihracatına yeniden başladı.
İhracat, Türkiye-Irak arasında mevcut hat üzerinden gerçekleştirilirken; Irak'a azami 300 megawatta kadar elektrik sağlanacak.
Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kalkınma Yolu Projesi ile bölgemizin refahına ve barışına birlikte katkı sunacağımız komşumuz Irak'a elektrik ihracatına dün itibarıyla yeniden başladık. Yapacağımız yatırımlarla Kalkınma Yolunu aynı zamanda bir 'Enerji Yolu' olarak da tesis edeceğiz" dedi.
Kalkınma Yolu Projesi ile bölgemizin refahına ve barışına birlikte katkı sunacağımız komşumuz Irak'a elektrik ihracatına dün itibarıyla yeniden başladık.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) July 22, 2024
Yapacağımız yatırımlarla Kalkınma Yolu’nu aynı zamanda bir "Enerji Yolu" olarak da tesis edeceğiz.
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