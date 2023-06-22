Siemens CEO'su: "Çin'deki üretim kapasitesini artıracağız"

Yayınlanma: 22.06.2023 - 08:32

Güncelleme: 22.06.2023 - 08:32

Siemens AG Başkanı ve CEO'su Roland Busch, Xinhua ile Berlin'de kısa süre önce yaptığı söyleşide, Çin'in dünyanın en büyük endüstriyel pazarı olduğunu ve Siemens'in Çin pazarının kalkınması ile ortaya çıkan fırsatlara büyük değer verdiğini belirtti.

Çin pazarının Siemens için "çok cazip" olduğuna işaret eden Busch, Siemens'in Çin'deki üretim kapasitesini genişletmeye, daha fazla Çinli ortağa daha iyi ürün ve hizmet sağlamak için çalışmaya, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çabalarını artırmaya ve Çin ekonomisinin yüksek kaliteli kalkınmasına aktif olarak katılmaya devam edeceğini söyledi.

'DEVASA POTANSİYEL'

Dijitalleşmenin küresel ekonomide hayati bir rol oynadığını ve endüstriyel üretim, enerji sistemi, altyapı ve sağlık sektörlerini içeren pazarı dönüştüreceğini söyleyen Busch, Çin'in dünyanın en büyük endüstri pazarı olduğunu ve yararlanılacak "devasa bir potansiyeli" barındırdığını ifade etti.

Tüm sektörlerde dijitalleşmeye geçişle beraber Çin'in "endüstrinin dijitalleşmesini sağlayan lider bir pazar" haline gelme potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Busch, Çin'de dijital teknolojilerin yüksek oranda benimsendiğini ve dijital teknoloji kullanımının kabul görme oranının çok yüksek olduğunu vurguladı.

"Çin pazarının inovasyon alanında lider bir pazar olduğunu görüyoruz" diyen Busch, Çin'in dijital ekonomiye küresel geçişte kilit rol oynadığına ve sanayi sektöründe dijital dönüşüme öncülük edeceğine inandığını belirtti.

Çin pazarını "inovasyon lideri" olarak nitelendiren Busch, "Yatırımlarımızı artırıyoruz çünkü burada çözümlerin yerel olarak geliştirilmesi asli önem taşıyor" dedi.

Üretim kapasitesini ilerletmek amacıyla Çin'e yatırım yapmaya devam eden Siemens, aynı zamanda müşterilere daha yakın olmak ve pazar taleplerini daha iyi karşılamak için yerel Ar-Ge merkezleri kuruyor ve Ar-Ge çalışmalarını artırıyor. Siemens ayrıca, Çin'de çok sayıda uygulama yazılımı ürününün geliştirilmesini ve uygulanmasını desteklemek üzere bir dijital fabrika inşa etti.