Sıfır araç sorunu ikinci el fiyatlarını vurdu: 'Yükselişler devam edecek'

15 Aralık 2022 Perşembe, 16:59

Piyasada sıfır araç bulunamadığından dolayı ikinci el piyasasında hareketlilik devam ediyor.

Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 168 bin 181 adet (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti. Bu yıl ocak-ekim döneminde ise 5 milyonu otomobil olmak üzere 7,5 milyonun üzerinde ikinci el araç satıldı.

Nasıl Bir Ekonomi’ye konuşan MASFED Başkanı Aydın Erkoç, sıfır araç sorununun devam etmesi halinde ikinci el araç fiyatlarındaki yükselişin süreceğine dikkat çekti.

"DAHA KALICI ÇÖZÜMLERE İHTİYAÇ VAR"

Sıfır araca yönelik matrah düzenlemesinin piyasaya fazla yansımadığının alını çizen Erkoç, sektördeki canlanma için daha kalıcı çözümlere ihtiyaç olduğunu belirten Erkoç şunları söyledi:

“Son aylarda tüketicilerde oluşan ÖTV indirimi beklentisi de sektörü durma noktasına getirmişti. Maliye Bakanlığı tarafından yapılan ÖTV matrah düzenlemesiyle beklemede kalan vatandaşlar araç ihtiyaçlarını karşılamak için bayilere gitti, ancak piyasada büyük canlanmanın olduğundan bahsetmek zor. Çünkü şu an bayilerde araç bulunmuyor. Bu yüzden vatandaşlarımız ikinci ele yönelmeye devam ediyor.”