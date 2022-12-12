OSD Başkanı Eroldu, otomotiv sektörünün desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti

12 Aralık 2022 Pazartesi, 04:00

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2022 Ocak-Kasım üretim ve ihracat verilerini açıkladı. Yılın ilk 11 aylık döneminde üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 1 milyon 210 bin 331 adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretimi 717 bin 368 adede ulaşırken traktörle birlikte toplam üretim rakamı ise 1 milyon 255 bin 270 adet oldu. Üretimde artışta aslan payı ticari araç grubunda yaşandı. 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde üretim yüzde 13, ağır ticari araç grubunda yüzde 25 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 11 oranında arttı.

Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 5 oranında artarken otomobil ihracatındaki artış yüzde 0.4 olarak gerçekleşti. Buna karşılık ticari araç ihracatı yüzde 12 artış gösterdi. Traktör ihracatı ise 2021 yılına göre yüzde 11 artarak 17 bin 13 adet oldu. Bu dönemde, toplam ihracat 876 bin 187 adet, otomobil ihracatı ise 509 bin 364 adet düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2022 yılı ocak-kasım döneminde yüzde 12 pay ile sektörel ihracat sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ocak-kasım döneminde toplam otomotiv ihracatı, 2021 yılına göre yüzde 5 artarak 28.3 milyar dolar oldu. Avro bazında ise yüzde 19 artarak 26.9 milyar Avro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 3 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 9 oranında arttı.

Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, 2022’nin mikroçip krizi, Covid-19 pandemisi, Rusya-Ukrayna savaşı gibi olumsuz etkilerin gölgesinde geçtiğini, en önemli ihraç pazarı olan Avrupa’da yaşanan pazar daralmasının Türkiye otomotiv sektörünü olumsuz etkilediğini söyledi. 2022 yılını, ocak ayındaki öngörüye uygun olarak yaklaşık 1 milyon adetlik ihracat 1.36 milyonluk üretimle kapanacağını söyleyen Eroldu, 2023 yılını “öngörülmesi zor, belirsizliklerle dolu bir yıl” olarak tanımladı.

ZORLU GEÇECEK

Ekim ayında açıklanan IMF Dünyanın Ekonomik Görünümü Raporu’nda 2023 yılı ekonomik büyüme beklentisini yüzde 2.9’dan yüzde 2.7’ye düşürdüğüne dikkat çeken Eroldu, 2022’de yaşanan sorunların 2023’te de etkili olmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

Eroldu, 2023 yılıyla ilgili olarak “Otomotiv sanayi, yapısı gereği uzun vadeli planlama ve birçok farklı senaryoyu dikkate alarak faaliyetlerini sürdürmek zorunda olan bir sanayi kolu. Küresel raporlar önümüzdeki birkaç yılın da zorlu olacağını öngörüyor. Bu dönemi en iyi şekilde geçirmemiz için iç pazarın potansiyelini ortaya çıkaracak ortamın sağlanması, ihraç pazarlarının çeşitlendirilmesi ve mevcut ihraç pazarlarımızda rekabetçiliğimizin korunmasına özen gösterilmesi önem taşıyor. Gelecekten beklentimiz, değişen otomotiv ekosisteminde ülkemizin mevcut rekabetçiliğinin korunmasını, geliştirilmesini hedefleyen uzun vadeli planlar üzerine kurulu bir yaklaşım ile ihracatımızı artırmak, öngörülebilir ve büyüyen bir iç pazar oluşturmak ve tüm bunlarla birlikte ülkemize daha fazla yatırım gelmesi için gerekli ortamı oluşturmak. Ülkemiz ekonomisine en çok katma değer sağlayan sanayi kollarından biri olan otomotiv sanayisnin içinden geçilen bu olağanüstü süreçte, korunmaya ve desteklenmeye yönelik kısa ve uzun vadeli politikalar her zamankinden daha da önemli bir hale geldi” açıklamasını yaptı.