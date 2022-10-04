Sıfır otomobil fiyatlarına da zam: İşte zamlanan otomobiller

Türkiye’de otomobil üretiminde 2021’de yüzde 5 olan enerji maliyeti, elektrik ve doğalgaza gelen son zamlarla yüzde 15’e kadar çıktı. Türkiye’deki otomotiv sektörünü yakından izleyen gazetecilerden Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından zamlanan araba modellerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2022 Salı, 09:33
Sıfır otomobil fiyatlarına da zam: İşte zamlanan otomobiller
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Bütün temel tüketim ve ihtiyaç maddelerine tepeden tırnağa zam gelmeye devam ederken otomotiv sektöründe sorunlar katlanarak büyüyor.

Sıfır araba fiyatları cep yakarken artan döviz kurlarından sonra fiyat listelerinden güncellemeye gidildi. 

İŞTE ZAMLANAN OTOMOBİLLER

Otomotiv sektörünü yakından takip eden gazetecilerden Emre Özpeynirci ise sosyal medya hesabından zamlanan modelleri paylaştı. 

3 Ekim 2022 Pazartesi günü itibariyle Toyota Corolla, Honda Civic, Honda City, VW Caddy, Kia Stonic, Opel Mokka, Dacia Sandero ve Dacia Duster modelleri çeşitli oranlarda zamlandı.

Emre Özpeynirci paylaşımının devamında şunları yazdı:

“Biliyor muydunuz; Türkiye'de en ucuz otomobil (i10) 60 aylık asgari ücretle, ABD'de en ucuz otomobil (Spark) 12 aylık asgari ücretle, Fransa'da en ucuz otomobil (Sandero) 8 aylık asgari ücretle, İngiltere'de en ucuz otomobil (Spring) 6 aylık asgari ücretle alınıyor.”


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