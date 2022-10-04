Sıfır otomobil fiyatlarına da zam: İşte zamlanan otomobiller

04 Ekim 2022 Salı, 09:33

Bütün temel tüketim ve ihtiyaç maddelerine tepeden tırnağa zam gelmeye devam ederken otomotiv sektöründe sorunlar katlanarak büyüyor.

Sıfır araba fiyatları cep yakarken artan döviz kurlarından sonra fiyat listelerinden güncellemeye gidildi.

İŞTE ZAMLANAN OTOMOBİLLER

Otomotiv sektörünü yakından takip eden gazetecilerden Emre Özpeynirci ise sosyal medya hesabından zamlanan modelleri paylaştı.

Bugün itibarıyla zamlanan modeller;



??Toyota Corolla %4,

??Honda Civic, CR-V, HR-V, Jazz, Accord %3

??Honda City %1

??VW Caddy %2,5

??Kia Stonic %3,4-3,6

??Opel Mokka %2,3

??Dacia Sandero %0,6-0,7

??Dacia Duster %1,2



Citroen, Hyundai ve Mitsubishi fiyatları ise güncelleniyor — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) October 3, 2022

3 Ekim 2022 Pazartesi günü itibariyle Toyota Corolla, Honda Civic, Honda City, VW Caddy, Kia Stonic, Opel Mokka, Dacia Sandero ve Dacia Duster modelleri çeşitli oranlarda zamlandı.

Emre Özpeynirci paylaşımının devamında şunları yazdı:

“Biliyor muydunuz; Türkiye'de en ucuz otomobil (i10) 60 aylık asgari ücretle, ABD'de en ucuz otomobil (Spark) 12 aylık asgari ücretle, Fransa'da en ucuz otomobil (Sandero) 8 aylık asgari ücretle, İngiltere'de en ucuz otomobil (Spring) 6 aylık asgari ücretle alınıyor.”