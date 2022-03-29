Sıfır otomobilde ilk zamlar gelmeye başladı
Otomotiv üreticileri artan üretim maliyetlerini fiyatlara yansıtmaya başladı. Yerli iki markanın mart ayında zam yaptığı belirtildi.
Rusya-Ukrayna savaşı bir ayı geride bırakırken, küresel otomotiv üretimindeki tedarik krizi de büyüyor. Hammadde sıkıntlarının büyümesi ile küresel araç üretiminde 5 milyon adetlik kayıp beklenirken, Türkiye’de de markalar satış hedeflerini düşürmeye başladı.
NTV'de yer alan habere göre, otomotiv pazarında araç bulunurluğu sorunu artarken, yılsonu toplam satış beklentileri de aşağı çekiliyor.
Sektör temsilcileri, 2022’nin başında pazarın geçen yılın üzerine çıkacağını öngörüyordu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2021'de 737 bin adet seviyesinde gerçekleşmişti.
Bu yıl ise sektörün hedefi 780 bin adetin üzerine çıkmaktı. Ancak hem arzda yaşanan sıkıntılar hem de araç fiyatlarındaki artış nedeniyle bu hedef aşağı çekiliyor.
FİYATLARA YANSIYOR
Öte yandan otomotiv üreticileri artan üretim maliyetlerini fiyatlara yansıtmaya başladı.
Bayilerden alınan bilgiye göre, yerli iki marka Mart ayında zam yaptı.
Bir Otomotiv veri analiz şirketinin verilerine göre de, 25 Şubat- 25 Mart arasında A, B ve C segmenti otomobillerde fiyatlar ortalama yüzde 5 arttı.
Sektör temsilcileri, otomobil fiyatlarındaki artışın kademeli olarak devam edeceğini belirtiyor.
Video Haberler
- Dünyanın gözü Dolmabahçe'de
- Koronavirüsten ölmüştü, 2 yıl sonra mezarı taşındı
- Polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu
- Rus oligark İstanbul'da ortaya çıktı!
- '5'li çeteye 200 milyon dolar aktarıldı'
- İzmir'de çirkin saldırı!
- Tıp öğrencisi Türkiye'nin başkentini bilemedi!
- Cennet koyları bekleyen büyük tehlike
- Binanın bahçesine otomobil düştü
- Suriyeliler polis olabilecek mi?
En Çok Okunan Haberler
- Eş zamanlı ‘tefeci’ operasyonu: 9 gözaltı
- TÜSİAD’dan faiz çıkışı
- Futbolda eşi benzeri görülmemiş teklif!
- Kayyum rektör İnci'den Kılıçdaroğlu'na yanıt
- Hurmanın kilosu 145 lira
- Moğolistan'ın ağaç hedefi
- Rus oligark İstanbul'da ortaya çıktı!
- Cinayet gibi kaza 16 yıl sonra aydınlatıldı
- Bakan Akar’dan 'mayın' açıklaması
- Polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu