Sigara fiyatlarında tarihi zam yolda: ÖTV artışıyla fiyatlar tavan yapacak

2025 yılının ilk beş ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 12,92 seviyesinde gerçekleşti. Ekonomistler, haziran enflasyon verisiyle birlikte ilk altı aylık ÜFE’nin yüzde 15’e ulaşmasını bekliyor. Bu gelişme, sigaraya uygulanan Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) da yüzde 15 oranında artacağı anlamına geliyor. Böylece sigara fiyatlarına en az 8, ortalama 10 lira arasında zam yapılması bekleniyor.

EN UCUZ SİGARA FİYATLARI NASIL DEĞİŞECEK?

Türkiye’de en çok satılan üç büyük sigara markasının en ucuz ürünleri, şu anda 70 liradan 80 liraya yükselecek. Orta fiyat segmentindeki sigaraların fiyatı ise 80 liradan 90 liraya çıkacak. Bu zam, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV’nin her altı ayda bir ÜFE’ye göre otomatik artışına bağlı olarak gerçekleşiyor.

SİGARADAKİ VERGİ SİSTEMİ VE ZAM ORANLARI

Sigaranın vergi yapısı nispi yani oransal ÖTV, asgari maktu ve maktu vergi olmak üzere üç farklı bileşenden oluşuyor. Özellikle asgari maktu tutarı önem taşıyor çünkü sigara fiyatları bu tutarın altına düşemiyor. Şu anda asgari maktu tutarı, her bir sigara dalı için 1,8313 lira ve 20’lik pakette 36,62 liraya denk geliyor. Bu tutarın yüzde 15 artması halinde rakam 42,11 liraya yükselecek.

Asgari maktu tutarı, sigara fiyatının yüzde 50’sinin altına inemiyor. Dolayısıyla 42,11 liralık asgari maktu, en az sigara fiyatının yüzde 50’sine eşdeğer, yani yaklaşık 84,22 liraya denk geliyor.

Maktu vergi ise 10,50 liradan 12,07 liraya yükselecek. Asgari maktu ve maktu vergilerin toplamı 47,12 liradan 54,12 liraya çıkacak. Buna ek olarak KDV eklendiğinde toplam vergi en az 64,94 liraya ulaşacak.

YENİ DÜZENLEME VE MALİYET YANSIMALARI

Mart ayında Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, sigaralardaki paket başına sabit maktu vergi 8,39 TL’den 10,50 TL’ye çıkarılırken, fiyata bağlı nispi vergi oranı yüzde 53,5’ten yüzde 50’ye indirildi. 2024 başından itibaren uygulanan bu düzenlemelerle maliyetlerin sigara fiyatına yansıması azalırken, enflasyonu tetikleyen mali çarpan 7,5’ten 3,8’e düştü. Yani artık 1 TL’lik maliyet artışı sigaraların perakende satış fiyatına 3,7 TL daha az yansıyor.